Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кечинов: «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов назвал причины, благодаря которым красно-белые способны показать хорошую игру в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».
Кечинов: «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«На мой взгляд, «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту». Красно-белые приедут на матч раскрепощёнными, потому что результат особо не довлеет над командой. Второе место всё равно, по сути, ничего не даёт, кроме серебряных медалей. В еврокубках сейчас не сыграть. Поэтому команда Гильермо Абаскаля должна выйти с хорошим настроем на поле «Газпром Арены» и показать тот футбол, в который она умеет играть. Так что я не сомневаюсь, что у «Спартака» будут моменты в этом матче», — заявил Кечинов RT.

Ранее Кечинов поделился ожиданиями от предстоящей игры 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить