Кечинов: «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов назвал причины, благодаря которым красно-белые способны показать хорошую игру в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

«На мой взгляд, «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту». Красно-белые приедут на матч раскрепощёнными, потому что результат особо не довлеет над командой. Второе место всё равно, по сути, ничего не даёт, кроме серебряных медалей. В еврокубках сейчас не сыграть. Поэтому команда Гильермо Абаскаля должна выйти с хорошим настроем на поле «Газпром Арены» и показать тот футбол, в который она умеет играть. Так что я не сомневаюсь, что у «Спартака» будут моменты в этом матче», — заявил Кечинов RT.

Ранее Кечинов поделился ожиданиями от предстоящей игры 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».