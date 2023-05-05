Кечинов: Малком набрал сумасшедшую форму, его стоит опасаться

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящей игры 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».

«Сложно сказать, что в голове у Гильермо Абаскаля. Но с учётом того, что в последних матчах мы наблюдали игру в пять защитников, логично, что и в матче с «Зенитом» мы увидим такое же построение в начале игры. По ходу всё может измениться, как это было в игре с «Ростовом». В принципе, против питерской команды это должно сработать, так как в открытый футбол с ними не стоит играть с первых минут.

С атакой всё проще. У обеих команд она замечательная. Поэтому нас должен ждать красивый футбол с забитыми мячами на любой вкус. В составе «Зенита» выделил бы Малкома. Он набрал сейчас сумасшедшую форму, забивает по несколько мячей за матч. Его определённо стоит опасаться», — сказал Кечинов RT.

Ранее Кечинов назвал основные проблемы красно-белых, которые могут помешать команде завоевать серебряные медали РПЛ.