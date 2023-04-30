Кечинов уверен, что проблемы в обороне могут помешать «Спартаку» занять второе место

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов назвал основные проблемы красно-белых, которые могут помешать команде завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» сейчас буксует. Мы видим, что после возобновления чемпионата команда играет нестабильно. Огромные проблемы в обороне, которые могут лишить команду серебра. Хромает реализация. Благо Соболев набрал хорошую форму и стал забивать в каждом матче.

Ещё радует, что у команды появился характер и она может спасать даже безнадёжные матчи. На мой взгляд, чтобы решить задачу и занять второе место, нужно ещё подтянуть игру, сделать её более стабильной, потому что постоянная смена игровых схем ведёт к дисбалансу», — рассказал Кечинов RT.

Ранее Кечинов назвал непредсказуемым исход борьбы за второе место в РПЛ.