Кечинов уверен, что проблемы в обороне могут помешать «Спартаку» занять второе место
- РИА Новости
«Спартак» сейчас буксует. Мы видим, что после возобновления чемпионата команда играет нестабильно. Огромные проблемы в обороне, которые могут лишить команду серебра. Хромает реализация. Благо Соболев набрал хорошую форму и стал забивать в каждом матче.
Ещё радует, что у команды появился характер и она может спасать даже безнадёжные матчи. На мой взгляд, чтобы решить задачу и занять второе место, нужно ещё подтянуть игру, сделать её более стабильной, потому что постоянная смена игровых схем ведёт к дисбалансу», — рассказал Кечинов RT.
Ранее Кечинов назвал непредсказуемым исход борьбы за второе место в РПЛ.