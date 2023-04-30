Кечинов назвал непредсказуемым исход борьбы за второе место в РПЛ

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о борьбе за серебряные медали в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Кечинов назвал непредсказуемым исход борьбы за второе место в РПЛ
  • РИА Новости

«Исход борьбы за второе место в РПЛ крайне непредсказуем. «Ростов» и «Спартак» выдали ничью, и впереди их ждёт проверка на прочность в виде матчей с крепкими командами.

С четвёртого места постепенно подбирается ЦСКА, который сейчас находится в крайне хорошей форме. Очень сложно представить, кто в итоге заберёт серебряные медали», — сказал Кечинов RT.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает справедливым ничейный результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов».

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