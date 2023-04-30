Кечинов считает, что «Спартак» заслужил ничью в матче с «Ростовом»

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает справедливым ничейный результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов».
Кечинов считает, что «Спартак» заслужил ничью в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Абсолютно равная игра, что называется, от одеяла. Не было откровенного преимущества ни у «Ростова», ни у «Спартака» в обоих таймах. Только в концовке стали появляться моменты, когда счёт стал 1:0 в пользу ростовчан.

У гостей был шанс на победу, но «Спартак» сумел на характере додавить и сравнять в концовке. Так что я считаю, результат по игре. Спартак наиграл на ничью», — сказал Кечинов RT.

Ранее Кечинов прокомментировал эпизод с удалением Валерия Карпина.

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