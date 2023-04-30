Кечинов считает, что «Спартак» заслужил ничью в матче с «Ростовом»
- РИА Новости
«Абсолютно равная игра, что называется, от одеяла. Не было откровенного преимущества ни у «Ростова», ни у «Спартака» в обоих таймах. Только в концовке стали появляться моменты, когда счёт стал 1:0 в пользу ростовчан.
У гостей был шанс на победу, но «Спартак» сумел на характере додавить и сравнять в концовке. Так что я считаю, результат по игре. Спартак наиграл на ничью», — сказал Кечинов RT.
Ранее Кечинов прокомментировал эпизод с удалением Валерия Карпина.