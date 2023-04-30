Кечинов — об удалении Карпина: его реакция была абсолютно нормальной
- РИА Новости
«Я уже давным-давно не углубляюсь в эти судейские решения. Потому что я в них сильно запутался и ничего не могу понять. Один и тот же эпизод трактуется по-разному. Совершенно непонятно, как работают сейчас судьи.
Поэтому реакция Валерия Карпина в такой ситуации была абсолютно нормальной. Это реакция человека, который не хочет упускать победу. Любой тренер отреагировал бы так же, особенно если команда пропускает решающий гол на последней минуте и до этого были спорные эпизоды», — заявил Кечинов RT.
Ранее жена Карпина заявила, что у «Ростова» украли победу в матче со «Спартаком».