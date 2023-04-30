Жена Карпина заявила, что у «Ростова» украли победу в матче со «Спартаком»

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья считает, что у команды украли победу в игре со «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Карпина отреагировала на сообщение в социальных сетях: «Такую победу — украли». Она ответила: «Именно украли. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 1:1.

После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку за демонстративное несогласие с действиями судьи.

Ранее Зарема Салихова высказалась о недовольстве судейством со стороны «Ростова».