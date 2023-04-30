Салихова: Соболев может торжественно передать титул «дельфина» Комличенко

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о недовольстве судейством со стороны «Ростова» в матче с «Ростовом» (1:1).

Она отметила, что игрок красно-белых Александр Соболев может торжественно передать титул «дельфина» Николаю Комличенко.

«Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, хвост, чтобы растянуться в штрафной?» — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку за демонстративное несогласие с действиями судьи.

На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Ранее Салихова высказалась о поражении «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».