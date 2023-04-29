Салихова о поражении «Динамо»: выходит вратарь «Спартака», и праздник оправляется в Воронеж

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поражении «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

«Юбилей, ГУМ, Овечкин, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты). Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 14-е место.

Голкипер Свинов выступает в воронежской команде на правах аренды до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 за «Факел» футболист провёл 19 матчей, из которых пять сухих. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в €600 тыс.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев выказался о результативности сербского тренера «Динамо» Славиши Йокановича.