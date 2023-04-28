Гусев: я бы не стал размышлять о том, что в неудачах «Динамо» виноват Йоканович

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Спортивный комментатор Виктор Гусев выказался о результативности сербского тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Когда люди говорят о тренерах, нужно быть серьёзным футбольным специалистом, которым я себя не считаю. Тренер действительно очень зависит от игроков, но у Йокановича состав хороший, молодой. А вот за какие качества его брали? Я бы не стал огульно размышлять о том, что в неудачах виноват сербский специалист», — заявил Гусев RT.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к столичному «Динамо».

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