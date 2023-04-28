Гусев: мне хочется думать, что «Динамо» действительно звонкое слово

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Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к столичному «Динамо».

«Мне хочется думать, что «Динамо» действительно звонкое слово, потому что это эпоха, даже несколько, начиная с того момента, как всё это зародилось. «Динамо» — это жизнь, и ей оно остаётся и сейчас. Даже эта буква возникает сразу в голове, когда думаешь о бело-голубых. Сейчас мне очень нравится, что появляются новые болельщики», — заявил Гусев RT.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Факела» в 25‑м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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