Гусев: мне хочется думать, что «Динамо» действительно звонкое слово

Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к столичному «Динамо».

«Мне хочется думать, что «Динамо» действительно звонкое слово, потому что это эпоха, даже несколько, начиная с того момента, как всё это зародилось. «Динамо» — это жизнь, и ей оно остаётся и сейчас. Даже эта буква возникает сразу в голове, когда думаешь о бело-голубых. Сейчас мне очень нравится, что появляются новые болельщики», — заявил Гусев RT.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Факела» в 25‑м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).