Тренер «Динамо» Йоканович: это тяжёлая ночь для меня лично, для игроков и болельщиков
«Безусловно, это тяжёлая ночь для меня лично, для игроков и болельщиков. В день 100‑летия клуба мы хотели порадовать всех своей победой. Хотели перевернуть игру, но сложно взламывать команду, сидящую низким блоком», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты).
Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 14-е место.
Ранее заслуженный тренер России Игорь Колыванов назвал нонсенсом поражение «Динамо» от «Факела».