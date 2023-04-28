Колыванов назвал нонсенсом поражение «Динамо» от «Факела»

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов отреагировал на поражение «Динамо» от «Факела» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это просто уму непостижимо! Невероятные вещи происходят. «Динамо» в юбилей проигрывает «Факелу» 0:2! Что и говорить, конечно, это просто нонсенс», — цитирует Колыванова Rusfootball.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты).

Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 14-е место.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о поражении «Динамо» от «Факела».