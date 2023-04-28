Булыкин: психологически «Динамо» вышло не с тем настроем на матч с «Факелом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о поражении «Динамо» от «Факела» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Произошёл проигрыш, «Динамо» частично виновато, что слабо начали игру, и «Факел» почувствовал небольшую уверенность. Хорошие отрезки игры в футбол увидели только в конце матча, видели агрессию от бело-голубых и желание забить мяч. Пенальти был, рукой сыграли. Отменённый гол, не знаю, надо было лучше смотреть, когда забивал Захарян, был удар по ноге или нет. Я бы сказал, что психологически «Динамо» вышло не с тем настроем и физически они не совсем хорошо были готовы», — заявил Булыкин в интервью RT.

Он также отметил хороший вид юбилейной формы столичной команды.

«Форма необычная была, прикольная, хотелось бы увидеть праздник, но сегодня не получилось с «Факелом», — добавил Булыкин.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера московского клуба Славиши Йокановича.