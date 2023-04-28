Пивоваров: Йоканович — наш главный тренер, матч мы проиграли, чем очень недовольны

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера московского клуба Славиши Йокановича.
Пивоваров: Йоканович — наш главный тренер, матч мы проиграли, чем очень недовольны
  • globallookpress.com

«Наши внутренние вопросы мы не раскрываем. Славиша Йоканович — наш главный тренер. Матч мы проиграли, чем очень недовольны», — цитирует Пивоварова Sport24.

«Динамо» потерпело поражение от воронежского «Факела» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты).

Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 14-е место.

Ранее «Динамо» проиграло «Факелу» в матче 25-го тура РПЛ.

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