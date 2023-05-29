«Триллеры» в Ростове и Москве, гол «Сочи» на 33-й секунде и уход «Факела» из зоны стыков: чем запомнился 29-й тур РПЛ

«Ростов» позволил «Ахмату» отыграться со счёта 0:2, но во втором тайме добыл победу в большинстве, а «Локомотив» забил три безответных мяча «Динамо», хотя уступал к 60-й минуте со счётом 1:2. «Сочи» поразил ворота «Зенита» на 33-й секунде, а «Факел» оказался сильнее «Крыльев Советов» и покинул зону стыков. «Урал» разгромил «Химки» и гарантировал себе место в элитном дивизионе на следующий сезон, а «Оренбург» дожал «Торпедо» благодаря спорному пенальти. Чем запомнился 29-й тур РПЛ — в материале RT.

Дубль Голенкова и удаление Тимофеева

Потерпевший три поражения подряд «Ростов», казалось, почти лишился шансов на завоевание медалей. Однако дружные осечки ЦСКА и «Спартака» подарили команде возможность вновь включиться в борьбу за попадание в тройку. Но для этого требовалось дома обыгрывать набравший потрясающий ход «Ахмат», который в случае победы мог обойти соперника и подняться на четвёртое место.

Тем неожиданнее вышло начало встречи. Уже к 12-й минуте хозяева дважды огорчили Георгия Шелию. Причём дубль оформил Егор Голенков. Валерий Карпин вынужденно выпустил на поле резервиста, который до того забил в РПЛ всего один мяч, и тот выстрелил. В обоих случаях ему ассистировал Кирилл Щетинин. Сначала форвард замкнул его подачу справа, а затем воспользовался выносом хавбека со своей половины, опередив защитника и перебросив вратаря.

Но сколь стремительно жёлто-синие создали задел в счёте, столь быстро его и растеряли. Любопытно, что вернул гостей в игру также резервист. Лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Гамид Агаларов получил место в старте по причине травмы Мохамеда Конате и по прошествии получаса встречи сократил отставание. А вскоре Владислав Карапузов бильярдным ударом из-за пределов штрафной восстановил статус-кво.

Неудивительно, что в такой игре у футболистов сдали нервы, и в концовке тайма на поле вспыхнула массовая потасовка. Виталию Мешкову удалось потушить страсти, лишь показав суммарно шесть жёлтых карточек, по три — футболистам каждой из команд.

К чести подопечных Карпина, во втором тайме они не сбавили оборотов, а напротив, завладели инициативой и в конце концов добились своего. Грозненцы держались, но, оставшись в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева, всё же пропустили. Хозяев вновь спасло умение Даниила Уткина разыгрывать стандарты. Только если обычно его подачи замыкал Николай Комличенко, то теперь это сделал крайне редко забивающий Данила Прохин.

Пенальти Смолова и замены Галактионова

Не менее яркий матч выдали лишённые турнирной мотивации «Динамо» и «Локомотив». Они забили шесть мячей на двоих и устроили концерт для собравшихся на трибунах 17 тысяч зрителей. Любопытно, что игра складывалась достаточно спокойно, пока заключивший несколько дней назад новый контракт с клубом Артём Дзюба не сыграл рукой в собственной штрафной при подаче углового. Судья Роман Сафьян поначалу не увидел нарушения, но посоветовавшись с коллегами на VAR и посмотрев повтор, указал на «точку». Однако Фёдор Смолов не реализовал пенальти. И дело вовсе не в мастере отражения одиннадцатиметровых Илье Лантратове — нападающий развёл его и мяч по разным углам, но не попал в створ.

Воодушевлённые железнодорожники понеслись вперёд и ещё до перерыва наказали соперника за расточительность. Загладить вину перед партнёрами удалось всё тому же Дзюбе. В юбилейной 400-й встрече в РПЛ он отдал результативный пас на Наира Тикнизяна. Всего в его активе теперь значится 13 очков (8 + 5) в 12 матчах за «Локо». Но на четвёртой компенсированной к тайму минуте бело-голубые отыгрались. Сафьян не побоялся назначить второй пенальти, а Смолов — снова подойти к «точке». На этот раз Фёдор свой шанс не упустил.

Во второй половине ход встречи во многом определили грамотные замены Михаила Галактионова. На края атаки он выпустил свежих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова вместо незаметных Рифата Жемалетдинова и Франсуа Камано, и это сработало. С появлением молодых техничных вингеров гости особенно активно принялись давить на правый фланг обороны оппонента, где возрастной Сергей Паршивлюк не справлялся с задачей. Положение дел не сильно изменил даже гол Сабы Сазонова после подачи углового.

«Локомотив» продолжил гнуть свою линию и добился успеха. Игорю Лещуку трижды пришлось доставать мяч из ворот, причём все голы пришли с проблемного правого фланга защиты. Сначала Глушенков, воспользовавшись аккуратным разрезающим пасом Даниила Куликова, ворвался в зону между Сазоновым и Николасом Маричалом Перезом и пробил в дальний. В эпизоде с решающим голом Максима Ненахова красно-зелёным помогли рикошеты от Ярослава Гладышева и Сазонова, но Глушенкову вновь позволили сделать подачу слева. Наконец, не обошлось без точного удара джокера Вильсона Изидора. Француз в текущем сезоне национального первенства забил уже шесть мячей после выходов на замену, и по данному показателю его опережает только Иван Сергеев (7).

Гол Юсупова и кольцо Заики

«Зенит» после завоевания чемпионского титула не может одержать победу в РПЛ. Сначала он сыграл вничью с «Краснодаром» и «Оренбургом», уйдя в обоих матчах от поражений в добавленное ко второму тайму время, а теперь на выезде разошёлся миром с «Сочи» — 1:1. Такой результат вполне закономерен, ведь Сергей Семак, как и в предыдущем туре, предоставил практику резервистам. В частности, из них полностью состояла линия обороны. Место в старте получил даже Арсен Адамов, до того в нынешнем сезоне выходивший на поле лишь в семи встречах чемпионата, причём исключительно на замену.

Неудивительно, что петербуржцы пропустили первыми, и произошло это максимально быстро. Хозяева перехватили мяч на чужой половине и доставили его в штрафную Артуру Юсупову, который имел возможность и спокойно обработать, и прицельно нанести удар. А рикошет от Дмитрия Чистякова сделал его неберущимся для Александра Васютина. Таким образом хавбек не только порадовал болельщиков, но и вошёл в историю, поскольку данный гол, забитый на 33-й секунде, оказался самым ранним для клуба в РПЛ.

Однако в начале второго тайма Фортуна отдала долг подопечным Сергея Семака. Густаво Мантуан со штрафного пробил поверх стенки, а мяч, ударившись о спину Игоря Юрганова, залетел в дальний. Это не умаляет заслуг бразильца, который в концовке сезона ведёт за собой коллектив. Именно он отдал передачу на «золотой» гол Ивану Сергееву в матче со «Спартаком». А в отсутствие лидеров полузащитник набрал три очка. Всего же в его активе в нынешнем розыгрыше национального первенства значатся солидные 9 (6 + 3) при том, что он всего трижды попадал в основу.

Не обошлось противостояние и без курьёза. На 79-й минуте Дмитрий Хохлов захотел выпустить на замену Кирилла Заику, но не сумел сделать это по весьма необычной причине — с пальца футболиста не удалось снять обручальное кольцо. А согласно регламенту, с ним выходить на поле нельзя. Ранее футболист несколько раз играл с тейпом на сломанном пальце.

Результативность Акбашева и роль Евсеева

Если «Сочи» смена тренера весной помогла не сильно, то на «Факел» оказала значительное влияние. В четырёх встречах под руководством Вадима Евсеева воронежцы одержали три победы при одном поражении. Причём помимо «Ростова» они, что особенно важно, обыграли дома прямых конкурентов в борьбе за выживание — «Нижний Новгород» в 27-м туре и «Крылья Советов» — в 29-м.

Помимо специалиста необходимо выделить Романа Акбашева, который своими действиями старается сохранить команде место в элите на следующий сезон. Во всех встречах во главе с Евсеевым именно он забивал победные мячи. В противостоянии с самарцами невысокий хавбек вовсе отличился в нехарактерном для себя стиле — головой замкнул подачу с фланга. А в первом тайме он ещё и отдал эффектную результативную передачу на Андрея Менделя. Практически на лицевой полузащитник на замахе убрал двоих оппонентов и выполнил пас на партнёра.

Благодаря двум очкам Акбашева «Факел» взял верх над «Крыльями» и покинул зону стыков за тур до окончания розыгрыша РПЛ. Даже удивительно, что тянет коллектив вперёд футболист, который несколько лет назад оказался не востребован в «Рубине», где почти не получал практику. Казалось, вернуться обратно в Премьер-лигу будет непросто, но в 31 год, получив второй шанс, Роман воспользовался им на 100 %.

Хет-трик Егорычева из передач и выстрел Чурича

Между тем напрямую вылетевшие из РПЛ коллективы потерпели очередные поражения. «Химки» дома оказались разгромлены «Уралом» — 0:3. Данный матч оказался особенным сразу для двух футболистов екатеринбуржцев. Андрей Егорычев оформил ассистентский хет-трик, а Александр Юшин впервые в Премьер-лиге отличился дважды. Для форварда концовка сезона вовсе получается особенной, ведь он выиграл борьбу за место в основе и в последних пяти встречах чемпионата забил четыре мяча. Более того, его голы помогли команде сохранить место в элите — теперь она не попадёт даже в стыки.

«Торпедо» в отличие от товарищей по несчастью сумело дать бой «Оренбургу». В первом тайме на гол Дмитрия Воробьёва с пенальти ответил Марио Чурич. Хорвату удался потрясающий выстрел с дальней дистанции. Но судьбу встречи решил довольно спорный одиннадцатиметровый после перерыва, назначенный якобы за игру рукой Евгением Шляковым. На этот раз своим шансом воспользовался Химми Марин. А на 75-й минуте москвичи ещё и остались в меньшинстве после того, как вторую жёлтую получил капитан Артём Самсонов. Окончательно снял все вопросы дебютный гол за «Оренбург» 18-летнего Данила Капустянского. Однако в «Торпедо» остались крайне недовольны работой судей Яна Бобровского и Игоря Панина и пообещали обратиться в ЭСК РФС.