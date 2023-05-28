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«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ

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«Динамо» на своём поле уступило «Локомотиву» в столичном дерби в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу.
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу коллектива Михаила Галактионова. 

В составе бело-голубых мячи забили Фёдор Смолов (45 + 4, пенальти), Саба Сазонов (55-я). У железнодорожников отличились Наир Тикнизян (45 + 1), Максим Глушенков (63-я), Максим Ненахов (77-я) и Вильсон Изидор (88-я).

«Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» (42) располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что Смолов не реализовал пенальти в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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