Смолов не реализовал пенальти в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов не смог реализовать пенальти в столичном дерби в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

РИА Новости