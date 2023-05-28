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Смолов не реализовал пенальти в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом»

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов не смог реализовать пенальти в столичном дерби в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Смолов не реализовал пенальти в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом»
  • РИА Новости

33-летний форвард получил право на 11-метровый удар на 40-й минуте встречи.

Игра проходит на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Ранее Силкин объяснил, почему для «Динамо» ничья в матче с «Локомотивом» будет хорошим результатом.

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