«Факел» обыграл «Крылья Советов» в 29-м туре РПЛ и покинул зону стыков

Воронежский «Факел» на своём поле нанёс поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Вадима Евсеева.

В составе победителей мячи забили Андрей Мендель (12-я минута), Роман Акбашев (57-я). У проигравших отличился Николай Рассказов (75-я).

«Факел» с 30 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице и покинул зону стыковых матчей. «Крылья» (29) располагаются на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» вырвал победу в концовке матча 29-го тура РПЛ с «Динамо».