РФС планирует использовать систему VAR в стыковых матчах за выход в РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что организация начала подготовку стадионов клубов Первой лиги к использованию системы видеоассистента рефери (VAR) на стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Ещё до окончания чемпионата и определения пар стыковых матчей мы начали подготовку стадионов Первой лиги, где могут пройти стыковые игры, к работе системы VAR», — цитирует Каманцева ТАСС.

Клубы, занимающие третье и четвёртое места в Первой лиге, проведут стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно.

После 28 туров чемпионата России на 13-м месте идёт «Факел», на 14-м — «Пари Нижний Новгород». Третье место в Первой лиге занимает «Алания», четвёртое — «Енисей».

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался об офсайдных линиях в чемпионате России.