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В концовке первого тайма матча «Ростов» — «Ахмат» произошла потасовка между игроками

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Первый тайм матча 29-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и грозненским «Ахматом» завершился массовой потасовкой.
В концовке первого тайма матча «Ростов» — «Ахмат» произошла потасовка между игроками
  • РИА Новости

Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал на второй добавленной минуте к первому тайму шесть жёлтых карточек. 

«Горчичники» получили три игрока «Ростова» — Егор Голенков, Данил Глебов и Алексей Миронов, а также три футболиста «Ахмата» — Дарко Тодорович, Андрей Семёнов и Артём Тимофеев.

Счёт в матче, который проходит на стадионе «Ростов Арена», — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Ростов» сыграет в матче с «Ахматом» в специальной форме с сюрпризом для фанатов.

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