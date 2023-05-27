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Гол Мантуана спас «Зенит» от поражения в 29-м туре РПЛ с «Сочи»

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«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Мантуана спас «Зенит» от поражения в 29-м туре РПЛ с «Сочи»
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1. В составе черноморской команды мяч забил Артур Юсупов (первая минута). У сине-бело-голубых отличился Густаво Мантуан (50-я).

Коллектив Сергея Семака (67 очков) досрочно выиграл РПЛ. «Сочи» (38) занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что петербургский клуб сделает всё возможное для сохранения Мантуана в команде.

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