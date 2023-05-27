Гол Мантуана спас «Зенит» от поражения в 29-м туре РПЛ с «Сочи»
- РИА Новости
Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1. В составе черноморской команды мяч забил Артур Юсупов (первая минута). У сине-бело-голубых отличился Густаво Мантуан (50-я).
Коллектив Сергея Семака (67 очков) досрочно выиграл РПЛ. «Сочи» (38) занимает десятое место в турнирной таблице.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что петербургский клуб сделает всё возможное для сохранения Мантуана в команде.