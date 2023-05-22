Пять эффектных разгромов и одна боевая ничья: чем запомнился 28-й тур РПЛ, помимо огненного дерби «Спартак» — ЦСКА

«Зенит» второй раз подряд ушёл от поражения в компенсированное время, а Иван Сергеев с семью голами вышел на первое место в списке самых результативных резервистов текущего сезона. «Краснодар» дома разгромил «Ростов», а один из мячей записал на свой счёт 18-летний сын олимпийского чемпиона по гандболу Эдуарда Кокшарова. «Ахмат» и «Динамо» также забили по три безответных мяча командам-аутсайдерам «Химки» и «Торпедо», благодаря чему продолжили сражение за третье и пятое места, а «Крылья Советов» взяли верх над «Уралом» и покинули зону стыков. Чем запомнился 28-й тур РПЛ — в материале RT.

Спасительный выход Сергеева

«Зенит» в отчётном туре в очередной раз проявил чемпионский характер, в третьем матче подряд забив в компенсированное ко второму тайму время. Сначала он вырвал победу у «Спартака» и стал чемпионом, а затем дважды ушёл от поражений. Вслед за «Краснодаром» очки у петербуржцев отобрал крепкий «Оренбург», до того исключительно им уступавший.

В пользу хозяев сыграла серьёзная ротация состава соперником. Бразильцы Малком, Вендел, Ренан и Родригао не попали в заявку, а Михаил Кержаков и Далер Кузяев остались в запасе. В результате немного времени получил даже 18-летний дебютант Алексей Барановский.

К чести подопечных Марцела Лички, пропустив от Густаво Мантуана в середине первого тайма, они рук не отпустили, а напротив, усилили давление на владения Александра Васютина. И это принесло свои плоды. Незадолго до перерыва Александр Эктов замкнул прострел Кирилла Печенина от лицевой, а по истечении часа встречи Ренато Гойкович отметился точным ударом после подачи углового.

Но удержать победный счёт не удалось, поскольку гостей в очередной раз выручил Иван Сергеев. Вышедший на замену нападающий не оставил шансов вратарю после отличного заброса в штрафную в исполнении всё того же Мантуана. Это позволило ему вернуться на чистую первую строчку в списке самых результативных резервистов текущего сезона РПЛ — семь из десяти голов россиянин забил после того, как Сергей Семак поднимал его со скамейки.

Очередное фиаско Карпина

Помимо московского дерби, в 28-м туре состоялось ещё одно — южное. Болельщики ждали от команд упорной борьбы, памятуя о матче первого круга, в котором «Ростов» вырвал победу со счётом 3:2, хотя к перерыву уступал — 0:2. Помочь коллективу Валерия Карпина должен был и тот факт, что «Краснодар» несколькими днями ранее провёл непростую кубковую встречу с «Уралом».

Однако на деле борьбы не получилось. Жёлто-синие вновь выглядели блекло и безынициативно, за что и подверглись разгрому вслед за неожиданными осечками в играх с «Факелом» и «Сочи». Причём интрига фактически умерла ещё в первые десять минут, когда хозяева дважды вскрыли оборону принципиального соперника. Сначала Алексей Ионов отличился после скидки Джона Кордобы, а затем сам колумбиец идеально покатил мяч в дальний с довольно острого угла.

Не помогла «Ростову» даже травма лучшего бомбардира «быков», которого пришлось менять по истечении получаса. Более того, вышедший вместо него Александр Кокшаров спустя всего несколько минут замкнул подачу Сергея Волкова и стал самым молодым автором гола в клубной истории на элитном уровне. Нападающий огорчил Сергея Песьякова в возрасте 18 лет и 152 дней и порадовал отца — легендарного гандболиста Эдуарда Кокшарова, чемпиона мира и олимпийского чемпиона в составе сборной России.

После смело можно было давать финальный свисток, так как шансов на спасение у оппонентов не осталось. Во втором тайме они создали пару моментов, но так и не сумели пробить Станислава Агкацева, заменившего Матвея Сафонова. Таким образом, жёлто-синие усложнили себе жизнь в борьбе за медали. Теперь они на три очка отстают от «Спартака» и на четыре — от ЦСКА. При этом в последних двух турах их ждут встречи с дышащим в спину «Ахматом» и теми же армейцами.

Удивительная результативность Тимофеева

Увы, но уверенная игра не помогла «Краснодару» приблизиться к «Ахмату» в таблице, так как последний одержал очередную победу. Весной коллектив набрал невероятный ход и одно за другим переписывает клубные достижения. Например, они впервые забили три и более мячей в трёх матчах РПЛ подряд и установили новый рекорд по количеству очков в турнире за сезон — 49.

Вслед за «Торпедо» и «Динамо» перед подопечными Сергея Ташуева капитулировали «Химки». Казалось, они, сохраняя шансы на спасение, обязаны дать сопернику бой, но на деле интрига умерла стремительно. На 28-й минуте Владислав Карапузов открыл счёт, воспользовавшись грубейшей ошибкой бывшего защитника команды Виталия Лысцова, а во втором тайме Артём Тимофеев и Евгений Харин довели дело до разгрома. Отличился и вышедший на замену Гамид Агаларов, но его гол отменили из-за офсайда.

Больше остальных в этот вечер, помимо набравшего два очка Харина, удивил Тимофеев. Его игра — пример того, как футболисты раскрываются, работая с Ташуевым. С приходом опытного специалиста воспитанник «Спартака» не только прекрасно справляется с прямыми обязанностями разрушителя, но и регулярно забивает. В активе хавбека уже восемь голов, это больше чем за все предыдущие сезоны в Премьер-лиге, вместе взятые (семь).

Радуют и другие исполнители. Так, Тодорович ассистирует партнёрам в третьей встрече подряд. Карапузов не уходит с поля без очков в четвёртом туре кряду. А Гиорги Шелия сыграл на ноль восьмой раз в чемпионате. Единственной ложкой дёгтя стала травма техничного яркого флангового нападающего Нене Гбамбле, которого пришлось менять уже на девятой минуте.

Удачный дебют Алпатова

Нынешний сезон РПЛ получился богатым на тренерские отставки. Очередная произошла в «Динамо». Именно после разгрома от «Ахмата» руководство бело-голубых не стало откладывать дело в долгий ящик и расторгло контракт со Славишей Йокановичем. Его место временно занял 32-летний Павел Алпатов. Назначение особенно удивительно, если изучить биографию специалиста. Он прошёл академию клуба, где одновременно занимались Антон Шунин, Александр Кокорин и Фёдор Смолов, но, в отличие от них, построить карьеру игрока не сумел. Молодой человек не отчаялся и, повесив бутсы на гвоздь, устроился на работу в магазин одежды.

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Однако в 2015-м Алпатов вернулся в клубную академию на должность администратора юношеских команд. Он не стесняется признавать, что в те годы носил бутылки с водой для детей и даже мыл раздевалки. Зато далее фортуна начала у нему благоволить. Сначала он оказался в «Динамо-2», а потом неожиданно стал помощником Сандро Шварца. С тех пор Павел оставался в штабе главной команды.

В первом же матче исполняющий обязанности порадовал болельщиков. Под его руководством москвичи разгромили лишившееся шансов на сохранение прописки в элите «Торпедо» — 3:0. А молодой тренер не побоялся сделать несколько важных изменений в ростере. Например, он оставил в резерве Шунина и выпустил с первых минут всех имевшихся у него под рукой нападающих — Фёдора Смолова, Ярослава Гладышева и Константина Тюкавина.

Это полностью сработало. Последний уже на второй минуте открыл счёт и забил девятый мяч в нынешнем розыгрыше РПЛ. А незадолго до перерыва Гладышев удвоил преимущество гостей, воспользовавшись прострелом Арсена Захаряна слева. Наконец, сам хавбек во втором тайме поставил точку, первым оказавшись на добивании. Преимущество бело-голубых могло быть крупнее, если бы не попадание Захаряна в перекладину и Матиаса Норманна — в штангу.

Судьбоносный удар Бейла

С аналогичным счётом завершилось противостояние «Крыльев Советов» и «Урала». Значимость данной победы, которая стала для самарцев всего второй в РПЛ весной, сложно переоценить, ведь они не только взяли верх над прямым конкурентом, но и покинули зону стыков. Несмотря на счёт, встреча складывалась для самарцев непросто. В первом тайме соперник создал несколько опасных моментов, а Игорю Осинькину из-за травмы пришлось заменять Ивана Ломаева Евгением Фроловым. Забегая вперёд, вышедший на поле в рамках элитного дивизиона впервые за три года резервист сохранил свои ворота в неприкосновенности, совершив несколько эффектных сейвов.

А стоило Гленну Бейлу на четвёртой добавленной к первому тайму минуте открыть счёт, как соперник, который на неделе провёл тяжёлый матч с «Краснодаром» в Кубке России, прекратил сопротивление. В результате во втором тайме «Крылья» довели дело до первого в сезоне разгрома. Сначала Дмитрий Цыпченко отличился во втором туре подряд, а затем Бенхамин Гарре реализовал пенальти.

А вот вернувшийся в строй после дисквалификации Владимир Писарский ушёл с поля без гола в десятой подряд встрече национального первенства. Зато новичок принял участие в двух голевых комбинациях, хотя и не набрал очков за результативность.

Закрыться отчётный тур просто не мог очередным, пятым по счёту разгромом. Причём важнейшие три очка в противостоянии с «Сочи» также в домашних стенах набрал «Нижний Новгород», одержавший вторую победу под руководством Сергея Юрана. В первом тайме соперники забить не сумели, зато во втором хозяева быстро сняли все вопросы. Причём они записали себе в актив сразу два красивых гола. Сначала Виктор Александров метров с 20 пробил в дальнюю девятку, а затем Дмитрий Рыбчинский ворвался в штрафную с правого фланга и закрутил мяч в сетку. Наконец, в концовке отличились вышедший на замену Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.