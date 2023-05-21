Дубль Промеса, удаления Соболева и Роши, незасчитанные голы и спорные пенальти: «Спартак» обыграл ЦСКА в РПЛ

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:1. На точный удар Хесуса Медины хозяева ответили дублем Квинси Промеса, установившего рекорд клуба по голам в чемпионате России. При этом матч запомнился незасчитанными голами Михаила Игнатова и Антона Заболотного, удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши, а также спорными решениями главного арбитра Сергея Карасёва.

Отсутствие тактических сюрпризов

За несколько дней до старта 28-го тура чемпионата России «Спартак» считался фаворитом в дерби с ЦСКА. И это несмотря на безвыигрышную серию из трёх матчей в РПЛ и потерю ряда важных исполнителей, включая дисквалифицированных Данила Пруцева и Даниила Денисова, а также продолжающего восстанавливаться после тяжелейшей травмы Наиля Умярова. Однако ближе к началу встречи коэффициенты стали обретать более логичный вид. И этому процессу не смогло помешать даже отсутствие в стартовом составе Алексиса Дуарте, который в последнее время обрёл статус самого критикуемого футболиста красно-белых.

Подменить опального парагвайца был призван капитан «Спартака» Георгий Джикия, составивший в центре обороны пару с Никитой Черновым. При этом в основе оказался и Руслан Литвинов, в связи с чем возник логичный вопрос: по какой схеме решит сыграть Гильермо Абаскаль — с тремя или двумя центральными защитниками? И, как показали первые минуты, неудачи во встречах с «Зенитом» и «Химками» не переубедили испанца, вновь сделавшего ставку на дуэт.

ЦСКА же вышел в своём привычном сочетании, но Владимиру Федотову чуть было не пришлось вносить коррективы уже на второй минуте. В единоборстве с оппонентом на газон «Открытие Банк Арены» неудачно упал Виллиан Роша и повредил колено. Однако впоследствии он пришёл в себя, остался на поле и стал одним из главных действующих лиц противостояния.

Владение «Спартака» и контрвыпады ЦСКА

Как и в матче первого круга, ЦСКА не пытался отобрать мяч у «Спартака» и легко смирился с тем, что ему придётся действовать вторым номером. Подопечные Абаскаля завладели территориальным преимуществом и принялись раз за разом выполнять одну и ту же комбинацию. Передачей на фланг они заставляли стягиваться в эту зону не только латераля, но и крайнего из тройки центральных защитников, после чего пробовали прорваться через растянутую оборонительную линию армейцев. И несколько раз это приносило свои плоды, а на 21-й минуте даже помогло поразить ворота. Михаил Игнатов легко разобрался с Игорем Акинфеевым, но линейный арбитр усмотрел положение вне игры. Впоследствии это подтвердил и видеоассистент, хотя на основании повтора было крайне сложно вынести вердикт.

Для сравнения, причин для отмены гола Антона Заболотного было гораздо больше. Тот явно находился ближе к воротам соперника в момент удара Фёдора Чалова, после которого идеально сработал на добивании. Поэтому у арбитров VAR данный эпизод и не вызвал особых затруднений. Но самих красно-синих это вряд ли сильно расстроило. В отличие от противников, они регулярно ловили оппонента на встречных курсах и пользовались отсутствием организованности в защите «Спартака». Несмотря на возвращение Джикии, та выглядела уязвимой, особенно зона правого полуфланга, отданная на откуп Даниилу Хлусевичу и Никите Чернову. Только за первые полчаса туда неоднократно наведывался Хесус Медина, имевший пару шансов открыть счёт.

Суперпас Акинфеева и исторический гол Промеса

Поэтому не было повода удивляться, когда ЦСКА всё же вышел вперёд. И произошло это благодаря двум факторам: потрясающему пасу Акинфеева на 50 м и нерасторопности защитников «Спартака». Те далеко выдвинулись вперёд, но не настолько, чтобы создать искусственный офсайд. В итоге на длинную передачу откликнулся Чалов и в касание скинул мяч на Медину, который двигался параллельным курсом, а тому не составило труда переиграть Александра Селихова. Примечательно, что в этот раз именно Фёдор оказался на месте левого форварда, в то время как Хесус перекочевал направо, окончательно запутав оборону хозяев.

Но если гол ЦСКА родился в результате вертикальной атаки, то «Спартак», наоборот, отличился после поперечного навеса с фланга. И вновь не обошлось без вопиющей несогласованности в обороне. Трое защитников гостей не смогли решить, кто именно будет закрывать пришедших в штрафную нападающих хозяев. В итоге Игорь Дивеев хоть и с запозданием, но остановил свой выбор на Александре Соболеве, а Виллиан Роша так и не определился с соперником. Вследствие этого в полном одиночестве оказался Квинси Промес, накрыть которого не успел ни бразилец, ни пытавшийся подстраховать его Милан Гайич. Нидерландец неотразимо пробил головой и обошёл Егора Титова, став лучшим бомбардиром красно-белых в чемпионате России.

Конфликт Соболева и Роши

Во втором тайме команды вспомнили, что противостояние «Спартака» и ЦСКА считается одним из самых эмоциональных и напряжённых в истории российского футбола. И так как уровнем игры подтвердить это не получалось, оппоненты решили действовать по-другому. И наиболее активное участие в этом приняли Соболев и Роша, под знаком дуэли которых прошла первая половина второго тайма.

С разницей в несколько минут между ними произошло сразу несколько ярких столкновений. Сначала Соболев в свойственной ему манере изобразил падение после толчка со стороны Роши, а затем поприветствовал жёсткий фол на бразильце со стороны Игнатова. Тот шипами ударил по голеностопу соперника и получил жёлтую карточку за накладку. Но всё это было лишь прелюдией к тому, что случилось чуть позже.

Инцидент произошёл в штрафной ЦСКА. Соболев и Роша боролись за мяч. Бразилец отстоял его для своего коллектива, но не сумел удержать равновесие и рухнул на лицевой границе поля. И на это моментально отреагировал россиянин, продемонстрировав неприличный жест, напомнивший о Майкле Джексоне.

Наверняка все понимали, что такое поведение Соболева не останется незамеченным. Но мало кто мог представить, что главный арбитр Сергей Карасёв не просто накажет жёлтой карточкой форварда «Спартака», но и удалит его с поля. Настоящим же шоком стало решение судьи отправить отдыхать и Рошу, хотя тот не сделал ничего криминального. Виллиан был виновен разве что в том, что поаплодировал судейской бригаде и призвал её обратиться к видеоповторам, повторив жест Александра.

Пенальти в ворота ЦСКА

На этом спорные моменты не закончились. И важнейший из них возник в последние десять минут основного времени. В штрафной ЦСКА Дивеев при попытке отбора наступил на ногу Зобнину и дал основания для назначения 11-метрового. Правда, были оговорки. Пусть контакт с ногой хавбека «Спартака» не подвергался сомнению, в пользу армейца мог говорить тот факт, что за секунду до этого он всё же сыграл в мяч. И хотя изначально Карасёв указал на точку, после похода к монитору изменил вердикт.

Но уже спустя минуту главный арбитр всё же позволил «Спартаку» пробить пенальти. Хотя момент был не менее неоднозначным, чем предыдущий. Поводом для его назначения стал фол на Викторе Мозесе, при попытке добраться до мяча наткнувшегося на двух противников — Виктора Мендеса и Ивана Облякова. И пусть падение нигерийца показалось слишком картинным, а контакт с ногой чилийца незначительным, Карасёв был непреклонен. Акинфеев отразил первый удар Промеса, но с добиванием не справился.

Казалось, многочисленные просмотры повторов и обилие спорных эпизодов заставят Карасёва компенсировать минимум десять минут к основному времени, но тот неожиданно ограничился лишь шестью. И ЦСКА не хватило этого, чтобы провести хотя бы подобие опасной атаки. «Спартак» ударно провёл концовку и вырвал победу в дерби, вернув себе шансы на завоевание серебряных медалей. За два тура до конца московские команды отделяет друг от друга лишь одно очко.