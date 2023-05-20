«За победу в дерби простят всё»: Хомуха — о нестабильности «Спартака», мощи ЦСКА и проблемах с судейством

ЦСКА выйдет на матч 28-го тура со «Спартаком» с серьёзным психологическим преимуществом. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Дмитрий Хомуха. По его мнению, команда Владимира Федотова прибавила весной во всех аспектах, однако нападение красно-белых может создать им большие сложности. Специалист также признался, что не понимает, зачем на поле появляется Алексис Дуарте, объяснил, почему Фёдора Чалова рано сравнивать с Артёмом Дзюбой, и посетовал на низкий уровень судей, обслуживающих матчи Премьер-лиги.

— ЦСКА весной набрал больше всех очков в РПЛ и вышел в финал Кубка России. Вдобавок ключевые конкуренты в двух турах подряд дружно потеряли очки и позволили команде Владимира Федотова оторваться на почтительное расстояние. Не способно ли это притупить бдительность перед самыми важными матчами на финише?

— Искусство тренерского штаба как раз заключается в том, чтобы не допустить подобного. Но я думаю, удачная серия не расслабит футболистов, а, наоборот, укрепит их уверенность в себе. Понятное дело, они выйдут на поле с лучшим настроением, чем игроки «Спартака», которые по весне не могут похвастать стабильностью и играют с большими перепадами. С точки зрения психологии у ЦСКА абсолютное преимущество.

— Стоит ли высоко оценивать результаты красно-синих с той точки зрения, что они в основном обыгрывали середняков и аутсайдеров?

— Как только команда начинает делить соперников на важных и неважных, она оказывается не на том месте, на которое рассчитывала. Умение сохранять стабильность на дистанции является признаком мастерства как тренерского штаба, так и их подопечных. ЦСКА пока это удаётся, хотя осенью коллектив выдал не лучшую серию встреч. Но зимой он провёл отличную подготовку и с ходу начал набирать очки, если не брать в расчёт поражение от «Сочи». Красно-синие выглядят намного лучше по сравнению с первой частью сезона, они прибавили как физически, так и психологически. А в дерби психология играет важную роль.

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— По владению мячом соперники входят в число лучших в текущем розыгрыше РПЛ. Стоит ли ожидать, что инициативой с первых минут постараются завладеть красно-белые, так как им необходима победа?

— Не думаю, что хозяева побегут вперёд с шашками наголо. Да, раньше фактор своих болельщиков решал многое, но теперь на стадионы ходит значительно меньше зрителей. Можно помчаться в атаку и сразу получить мяч в собственные ворота. Не уверен, что футбол получится настолько открытым. Скорее результат определится во втором тайме, и соперники попытаются подловить друг друга на ошибках.

— Фёдор Чалов забил в нынешнем сезоне РПЛ 17 мячей. В настоящий момент он сильнее Артёма Дзюбы?

— Говорить о том, кто лучше сейчас, не приходится, поскольку Дзюба выступал на гораздо более высоком уровне и здорово проявлял себя как в составе сборной, так и в еврокубках. Фёдору до уровня Артёма пока далеко, но он движется в правильном направлении. Если он продолжит прогрессировать такими темпами, способен попасть в Клуб Григория Федотова для россиян, забивших 100 и более мячей.

— С чем связываете прогресс форварда, который ещё недавно не всегда попадал в основу?

— Аренда в «Базель» открыла ему глаза на то, как нужно тренироваться, готовиться, на что обращать внимание. Плюс прошло достаточно много времени. Раньше Чалов считался подающим надежды молодым талантом, а теперь состоявшийся футболист, который определяет игру ЦСКА. Он сильно повзрослел.

— Будут ли защитники «Спартака» персонально обороняться по Чалову или это лишено смысла?

— Сейчас персонально никто никого не держит, поскольку соперник может этим легко воспользоваться. Но нет сомнений, что при игре в чужой штрафной его будут плотно стеречь.

— Вас удивило решение Федотова отправить в атакующую линию Ивана Облякова? Весной он набирает очки почти в каждом матче и здорово взаимодействует с Чаловым.

— Всегда было понятно, что это исполнитель с хорошим техническим оснащением, способный играть в комбинационный футбол. Просто, когда он закрывал позиции в опорной зоне или на краю обороны, гораздо больше энергии уходило на оборонительные действия, а сил на подключения к атакам не оставалось.

Сейчас Иван здорово смотрится впереди и демонстрирует отличную результативность. Как и в случае с Чаловым, можно сказать, что парень повзрослел и сделал правильные выводы, принялся двигаться в нужном направлении. А это уже характеризует работу тренерского штаба. При Федотове молодые исполнители снова стали прогрессировать.

— Хесус Медина неплохо смотрится в последних матчах ЦСКА на левом краю. Насколько он способен закрыть эту зону в поединке с прямым конкурентом, где придётся намного больше обороняться?

— Всё зависит от того, какую игру будет демонстрировать соперник. Если хозяева решат агрессивно действовать в атаке, на левом краю у гостей могут возникнуть проблемы. Очевидно, парагваец больше нацелен на созидание, чем на разрушение. И если, как в матче с «Зенитом», Гильермо Абаскаль поставит на правый фланг Антона Зиньковского, Медине сдержать его будет нелегко. Федотову предстоит тщательно взвесить все риски. В целом же считаю логичным решением отправить Хесуса на эту позицию.

— В преддверии дерби можно сказать, что три центральных защитника ЦСКА окончательно сыгрались, или в матчах такого накала ошибки неизбежны?

— Результаты команды свидетельствуют о том, что Мойзес, Игорь Дивеев и Виллиан Роша наладили взаимодействие. Они отлично страхуют друг друга и грамотно ведут единоборства. Как результат, весной ЦСКА пропускает гораздо меньше, хотя без необязательных мячей не обходится. Но «Спартак» гарантированно создаст им сложности.

— Как могут сказаться на десятикратных чемпионах последние судейские скандалы? Это способно их отвлечь или они, напротив, выйдут на поле с желанием реабилитироваться?

— Понятное дело, подобное не добавляет положительных эмоций. Сложно спокойно реагировать, когда схожие эпизоды арбитры трактуют по-разному, нет чёткой методики и всё отдаётся на откуп людям со свистком. Это психологически выводит из себя. Но если защищаешь цвета такого клуба, обязан перед матчем абстрагироваться от всех посторонних мыслей и сконцентрироваться на игре. Предположу, что красно-белым это удастся. К тому же им всё простят за победу над ЦСКА.

— На ваш взгляд, «Спартак» на финише РПЛ засуживают или помарки допускаются в матчах всех команд?

— Тут причина только одна — низкая квалификация судей. Сложно говорить о предвзятости, но уровень явно невысокий. В результате мы почти в каждом туре получаем один, а то и несколько громких скандалов. Каждый раз повторяется одно и то же. Как я уже говорил, в схожих моментах могут быть приняты противоположные решения. После такого сложно не срываться.

Следует больше говорить о том, как арбитры вообще готовятся, почему выносят те или иные вердикты и кто обязан нести за них ответственность. VAR, к сожалению, тоже особо не помогает, тем более линии во время трансляций теперь не чертят, если говорить об офсайдах. Удар Далера Кузяева локтем в лицо Роману Зобнину, когда Андрей Мостовой забивал «Спартаку», почему-то не заметили, хотя смотрели повторы. Потом ЭСК РФС признал ошибку. Я сам не понимаю, что происходит.

— Красно-белые весной выиграли в национальном первенстве всего три встречи и вылетели из Кубка России. Чем объясняется такой провал?

— Команде ощутимо не хватает стабильности. Осенью она регулярно набирала очки, а весной её начало лихорадить. В этом и заключается мастерство тренерского штаба — пройти весь сезон ровно, а не с эпизодическими всплесками. «Спартаку» это не удаётся, хотя состав зимой сильно не поменялся и даже добавились новые исполнители. Здесь Абаскалю следует задавать вопросы самому себе, а не пенять на судейство. Не исключено, что в силу молодости ему не хватает опыта, ведь ранее не приходилось самому проводить настолько длинную зимнюю подготовку.

— Некоторые эксперты одной из причин спада называют продление специалистом контракта с клубом. Мол, это расхолаживающе сказалось как на нём, так и на коллективе.

— Думаю, это ерунда. Что он теперь, стал хуже работать? Когда человеку оказывают такое доверие, он, наоборот, начинает трудиться с удвоенным желанием и мотивацией. Просто ряд факторов сейчас играет против него: это и неразбериха в руководстве, так как летом ушёл Леонид Федун, и вопросы комплектации. Мы ведь не знаем всех подводных камней. Возможно, Гильерме пообещали серьёзное усиление на трансферном рынке, но этого не произошло. Постоянная ротация на руководящих постах тоже не добавляет коллективу стабильности. Там регулярно появляются новые лица — так нельзя.

— Предыдущее дерби запомнилось перепалкой Абаскаля с Федотовым, после которой россиянин позволил себе резкие высказывания в адрес коллеги. Не возникнет ли у него дополнительное желание отомстить или всё осталось в прошлом?

— Не думаю, что оба в принципе помнят о том конфликте. Они все силы и внимание уделяют подготовке своих игроков к новому матчу, а не мыслям о каком-то личном реванше. Поверьте, отношения тренеров не играют ключевую роль. Да, тогда наставники выплеснули эмоции, но тем футбол и хорош. Оба продемонстрировали своё неравнодушие. Такое случается часто. Лучшая же месть добывается на поле.

— «Спартак» в последних матчах испытывает проблемы в обороне и много пропускает. При этом Абаскаль во встречах с «Краснодаром», «Ростовом» и «Зенитом» действовал по схеме в три центральных защитника. В дерби это поможет команде с учётом того, что ЦСКА играет по такой же расстановке?

— Мне кажется, для красно-белых делать ставку на схему с двумя центрбэками самоубийственно. Вы же сами видите, как здорово смотрится атакующая линия армейцев. Ей ни в коем случае нельзя предоставлять свободное пространство. Склоняюсь к тому, что Абаскаль не станет рисковать.

— Если красно-белые всё же сыграют по схеме в три, может ли на правом краю выйти ориентированный на атаку Антон Зиньковский, как это было во встрече с петербуржцами? Или скорее «Спартак» сделает ставку на футболиста более оборонительной формации вроде Даниила Хлусевича?

— Мы не знаем, в каком функциональном состоянии находятся оба. Но при прочих равных, предположу, приоритет будет отдан игроку, способному более качественно отработать в обороне. А уж моменты впереди создаст атакующая группа. Не очень верится, что справа появится Зиньковский. Это риск, как и в ситуации с Мединой у соперника. Ставка может сыграть, но не исключены ошибка и поражение.

— К дерби отбудет дисквалификацию Алексис Дуарте. С одной стороны, он запомнился грубым привозом в матче с «Краснодаром» и удалением в противостоянии с «Зенитом». С другой, новичок — один из лучших по некоторым показателям. Вы понимаете, почему тренерский штаб доверяет ему?

— Сложно судить, но эпизоды с издевательским голом Жоау Батчи и удалением за безрассудный подкат в ноги Малкому вызвали вопросы как у простых болельщиков, так и у специалистов. Человек регулярно подводит партнёров: хватает карточки на ровном месте, необоснованно выплёскивает эмоции, по ходу единоборств может просто остановиться, как это произошло во встрече с «Краснодаром». Посмотрим, какое решение примет Абаскаль при подготовке к дерби и осмелится ли снова выпустить латиноамериканца в старте, учитывая его помарки.

— Пока на заплаченные за него €4 млн Дуарте не играет?

— Он не тянет даже на половину этой суммы. Главная проблема Алексиса заключается в средней скорости. Если команда играет в атакующий футбол и высоко поднимает линию обороны, за спиной у него остаётся большое пространство. И когда защитник недостаточно быстрый, этим обязательно воспользуется оппонент.

— Дисквалификация Данила Пруцева — серьёзная потеря для «Спартака»?

— Это молодой и мощно прогрессирующий хавбек, который проделывает колоссальный объём работы. Со временем он способен стать лидером москвичей. Поэтому, конечно, его отсутствие способно нанести удар по красно-белым. Это лишит их мобильности в середине поля. Всё-таки Пруцев классно умеет вести единоборства и здорово начинает атаки под давлением. В переходящих фазах Данила будет сильно не хватать.

— Противостояние тройки центральных защитников ЦСКА и атакующего трио красно-белых в лице Квинси Промеса, Александра Соболева, Кейта Бальде — главная интрига дерби?

— Это действительно очень интересно, ведь оборона армейцев смотрится весной надёжно. Но и нападающие «Спартака» регулярно забивают и способны решить эпизод самостоятельно. Многое зависит от того, насколько своевременно защитников выйдет страховать у дуэта опорников — Саша Зделар и Виктор Мендес. Если они не будут успевать, у гостей возникнут проблемы, поскольку один в один лидеры соперника способны обыграть любого. Понятное дело, что тогда преимущество окажется на стороне быстрых форвардов хозяев.

— Так ли опасна тройка форвардов красно-белых с учётом того, что «Химкам» они забили лишь раз?

— Необходимо делать скидку на то, как играл подмосковный коллектив. Если он опускался на свою половину, то, конечно, взломать насыщенную оборону было непросто. Другое дело, когда в дерби пойдёт игра на встречных курсах. Там свободного пространства появится намного больше, как и шансов забить.

— Можно ли сказать, что Промес полностью пришёл в себя после травмы? Со стороны складывается впечатление, что он действует далеко не так ярко, как до перерыва.

— Если судить исключительно по игре, не могу сказать, что он резко сбавил. Всё-таки он забил «Краснодару», набрал два очка в противостоянии с «Зенитом». Хотя, конечно, Квинси не настолько результативен, как осенью. Всё равно он остаётся лидером команды в атаке. Да, сказывается и то, что он не готовился вместе с партнёрами зимой, но всё же за счёт регулярной практики Промес постепенно набирает форму. Как раз в концовке сезона в самых важных матчах он может проявить свои сильнейшие качества.

— Зато Соболев весной выглядит неудержимым. В РПЛ он забил уже шесть мячей. Высокого Александра следует накрывать персонально одному из защитников, например Дивееву, чтобы не позволять ему спокойно принимать мячи?

— Штаб Федотова несомненно учтёт все сильные и слабые стороны соперников, ведь линия атаки красно-белых очень разная. Те же Промес и Кейта динамичные с хорошим дриблингом и ударом. А Соболев классно цепляется за мячи и навязывает борьбу, выполняет скидки на одноклубников. Будет очень интересно, как защитники ЦСКА с ними справятся. Нельзя исключать, что за Александра персонально будет отвечать Дивеев. Всё-таки это тоже футболист сборной России и один из лидеров армейцев. Его противостояние с Соболевым будет иметь ключевое значение в дерби. Нападающему необходимо не позволять принимать мяч, стараться действовать на опережение и не давать бить по воротам при ведении единоборств «на втором этаже».