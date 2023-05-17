Карасёв назначен главным арбитром матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА

Бригада арбитра Сергея Карасёва обслужит матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Встреча состоится в воскресенье, 21 мая, и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.

После 27 туров РПЛ красно-белые набрали 50 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие с 54 очками располагаются на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» в финале Пути регионов Кубка России.