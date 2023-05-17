Карасёв назначен главным арбитром матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Встреча состоится в воскресенье, 21 мая, и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.
После 27 туров РПЛ красно-белые набрали 50 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие с 54 очками располагаются на второй строчке.
Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» в финале Пути регионов Кубка России.