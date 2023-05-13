Карасёв рассудит «Краснодар» и «Урал» в финале Пути регионов Кубка России
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Сергей Карасёв рассудит матч «Краснодар» — «Урал», который пройдёт 17 мая, начало — в 19:30 мск. Его ассистенты — Игорь Демешко, Александр Богданов. Резервный судья — Евгений Кукуляк, сообщает пресс-служба РФС.
За VAR будет отвечать Алексей Амелин, а за AVAR — Роман Усачёв.
11 июня в «Лужниках» должен пройти Суперфинал Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и победитель матча «Краснодар» — «Урал».
Ранее Анохин заявил, что ЦСКА заработал 225 млн рублей в Кубке России.