Вылет «Торпедо», везение «Факела», увольнение Йокановича и достижение Изидора: чем запомнился 27-й тур РПЛ

«Урал» в концовке вырвал победу у «Оренбурга» и обезопасил себя от прямого вылета в Первую лигу, а «Факел» взял верх над «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей. ЦСКА разгромил «Торпедо» благодаря дублю Фёдора Чалова и лишил соперника последних шансов на сохранение места в элитном дивизионе, а «Динамо» пропустило три безответных мяча от «Ахмата» и уволило главного тренера Славишу Йокановича. «Зенит» спасся в матче с «Краснодаром» на 97-й минуте благодаря голу Матео Кассьерры, а «Локомотив» ушёл от поражения в Самаре после обводящего удара Вильсона Изидора. Чем запомнился 27-й тур РПЛ — в материале RT.

Эффектная развязка в Екатеринбурге

Весна для «Урала» получилась неоднозначной. С одной стороны, подопечные Виктора Гончаренко добрались до финала Пути регионов Кубка России, с другой — неудачно выступили в РПЛ. Беспроигрышная серия из девяти матчей сменилась пятью поражениями подряд и ничьими с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». Перед командой замаячила реальная угроза попадания в стыки.

Однако в нужный момент подопечные Виктора Гончаренко в домашних стенах обыграли крепкий «Оренбург», который до того брал верх над прямыми конкурентами екатеринбуржцев — «Факелом» и «Нижним Новгородом». При этом отчётная встреча подарила болельщикам яркую развязку. Первый тайм вышел закрытым, и соперники обошлись не только без голов, но и почти без опасных моментов, зато после перерыва игра раскрылась.

По истечении часа встречи Александр Юшин замкнул подачу неожиданно подключившегося к атаке по флангу Силвие Бегича. Однако удержать минимальное преимущество хозяевам не удалось. Марцел Личка вновь сделал удачную рокировку. В предыдущих двух турах после выхода на замену отличался Степан Оганесян. На этот раз сработало появление Владимира Обухова, который в концовке восстановил равновесие.

Но последнее слово осталось всё же за екатеринбуржцами. После подачи углового Артём Мамин попытался сделать скидку от лицевой в центр штрафной, но мяч попал в ногу Кириллу Капленко и влетел в ворота. Радость футболистов команды была столь велика, что Мингиян Бевеев в сутолоке случайно получил локтем в нос от одного из партнёров. Понять их можно, ведь «Урал» одержал первую победу в РПЛ с 11 марта, избежал прямого вылета и увеличил отрыв от зоны стыков до четырёх очков.

Боевая ничья в Санкт-Петербурге

«Зенит» в преддверии встречи с «Краснодаром» практически не имел турнирной мотивации, поскольку за неделю до того обеспечил себе пятое подряд чемпионство. Но триумфаторы не имели права ударить в грязь лицом, ведь их ждала церемония награждения на глазах собственных поклонников и вручение Кубка РПЛ.

У кого проблем с настроем не было, так это у Малкома. Бразилец горел желанием увеличить отрыв от Квинси Промеса в гонке бомбардиров, а заодно приблизиться к снайперскому рекорду чемпионатов России Олега Веретенникова, который в сезоне-1994/95 отличился 25 раз (если не брать в расчёт длившийся почти полтора года переходный розыгрыш-2011/12 с 28 голами Сейду Думбия).

Бразилец на первых минутах нанёс пару ударов по чужим воротам, а с третьей попытки вынудил Матвея Сафонова капитулировать выстрелом в ближний угол. Таким образом, нападающий отметился в национальном первенстве 23-м голом. Также он достиг отметки в 30 очков, упрочив лидерство и по этому показателю. Попутно футболисту удалось сделать своеобразный подарок сыну Габриэлу, который появился на свет днём позже.

Однако, быстро открыв счёт, петербуржцы явно расслабились и в конце концов поплатились за это. Ещё в первом тайме южане создали несколько моментов у их ворот, а в начале второго полностью перевернули ход матча. Сначала эффектный мяч после розыгрыша углового забил Михайло Баньяц. Получив пас от Ильзата Ахметова, он ушёл от Клаудиньо, убрал на замахе Вильмара Барриоса и с линии штрафной отправил снаряд в дальний угол. А затем родную команду огорчил Алексей Ионов. Воспитанник СДЮШОР «Зенит» сделал всё, чтобы испортить ей праздник.

Но Семак в очередной раз добился нужного результата с помощью замен. В предыдущем туре «золотой» мяч забил Иван Сергеев, а на этот раз помог вырвать ничью точный удар Матео Кассьерры на 97-й минуте. Символично, что спас хозяев нападающий, для которого нынешний сезон получился провальным, ведь до отчётной встречи в его активе в чемпионате значился всего один гол против 14 в прошлом. Но в нужный момент он выручил партнёров и улучшил настроение болельщикам.

А вот у соперников остались вопросы к судьям. Они посчитали, что Александр Ерохин нарушил правила на Сафонове, помешав ему сыграть на выходе, после чего Кассьерра грамотно распорядился отскоком.

Личный рекорд Чалова

Предпочтительнее чемпиона и всех остальных команд весной смотрится ЦСКА. После разгромной победы над «Торпедо» команда Владимира Федотова единолично возглавила весеннюю версию турнирной таблицы с 25 очками. В девяти последних встречах национального первенства армейцы потеряли лишь два очка. В последний раз они выдавали такой удачный отрезок в 2016-м при Леониде Слуцком.

В противостоянии с аутсайдером борьбы ожидаемо не получилось. Уже на пятой минуте фаворит открыл счёт после грубейшей помарки оппонента. Боян Роганович попытался выполнить скидку на Егора Бабурина, но сделал это слишком слабо, и Фёдор Чалов первым оказался на мяче и легко перебросил вратаря.

В итоге именно нападающий стал главным героем встречи. Впоследствии он отдал тонкую результативную передачу на Ивана Облякова и реализовал заработанный в концовке встречи пенальти. Дубль помог ему побить собственный рекорд результативности в РПЛ. В сезоне-2018/19 он огорчил соперников 15 раз, а в текущем забил уже 17 мячей и в гонке бомбардиров уступает лишь Промесу (18) и Малкому (23). Также необходимо отметить Облякова, который весной записал себе в актив уже шесть голов в чемпионате.

«Торпедо» ожидаемо не сумело составить конкуренцию красно-синим и за три тура до финиша лишилось даже теоретических шансов на сохранение места в элитном дивизионе. Приход Жозепа Клотета не помог автозаводцам спастись. Под его руководством они обыграли «Факел», но следом потерпели пять поражений подряд.

Досрочное увольнение Йокановича

«Динамо», в отличие от ЦСКА, нынешний сезон постарается поскорее забыть. Разгромное домашнее поражение от «Ахмата» стало очередным провалом команды весной. Казалось, она обязана была реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Факела» в 100-летний юбилей двумя неделями ранее, но не преуспела.

Грозненцы выглядели на голову сильнее с точки зрения организации игры во всех компонентах. Они пользовались несыгранностью пары центральных защитников Сабы Сазонова и Милана Майсторовича и регулярно создавали моменты. Если бы не Антон Шунин, гости вполне могли вести крупно в счёте ещё до перерыва. Но забить получилось только после подачи углового. Нене Гбамбле не позволил Элазару Дасе выдавить себя из вратарской и удачно подставил голову на ближней штанге.

В довершение всех бед травмы получили Сазонов и Майсторович, и на второй тайм москвичи вышли с новой парой в центре обороны: Александр Кутицкий — Николас Маричал. Бело-голубые вынуждены были раскрыться, и это позволило сопернику убегать в опасные контратаки. В результате «Ахмат» ещё дважды огорчил Шунина. Сначала Конате забил 11-й мяч в текущем сезоне и пятый в последних трёх турах РПЛ, а затем вышедший на замену Владимир Ильин установил окончательный счёт на табло.

Неудивительно, что сразу после финального свистка член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин заявил, что к матчу с «Торпедо» команду будет готовить не Славиша Йоканович, а другой специалист. При этом, по информации СМИ, руководство уже договорилось о подписании контракта с экс-наставником «Локомотива» Марко Николичем.

Третья победа «Факела» подряд

А для «Факела» удачный выезд к «Динамо» открыл серию из трёх побед. Уже под руководством Вадима Евсеева воронежцы неожиданно обыграли на выезде «Ростов» и, что ещё важнее, дома оказались сильнее прямого конкурента в борьбе за выживание, «Нижнего Новгорода», — 1:0.

Судьбу противостояния решил пенальти, назначенный в ворота гостей в середине второго тайма. Момо Янсане сбил в своей штрафной Евгения Морозова, и Сергей Иванов указал на точку, а помощники на VAR лишь подтвердили его решение. Одиннадцатиметровый же уверенно реализовал Роман Акбашев, который записал себе в актив решающий мяч и в предыдущей встрече.

А вот Евгений Марков подвёл коллектив. Выйдя на замену, он умудрился за шесть минут заработать две жёлтые карточки: первую — за срыв атаки, вторую — за удар локтем в лицо. В большинстве гости в полном составе пошли вперёд и едва не спаслись.

Самый явный момент упустил Кирилл Гоцук. После подачи в штрафную соперника Илья Свинов ошибся на выходе и выпустил мяч из рук. Защитник бил уже по пустым воротам, но снаряд с линии чудом вынес Морозов. Таким образом, «Факел» впервые в истории одержал три победы подряд в РПЛ и покинул зону стыков.

Этому способствовала очередная потеря очков «Крыльями Советов». Впрочем, ничью с набравшим великолепный ход «Локомотивом» можно назвать хорошим результатом. Тем более самарцам, как и в предыдущих матчах с «Нижним Новгородом» и «Краснодаром», удалось забить первыми. Дмитрий Цыпченко после скидки пяткой Владислава Шитова отправил мяч под перекладину. Но в начале второго тайма москвичи отыгрались. Причём вновь забил Вильсон Изидор. Француз отметился голом после выхода на замену в пятом матче подряд и повторил рекорд РПЛ, установленный экс-форвардом «Анжи» Лассина Траоре.