Праздник не для всех: «Динамо» проиграло «Факелу» в приуроченном к грандиозному празднованию столетия клуба матче РПЛ

«Динамо» подготовило насыщенную программу на матч 25-го тура РПЛ с «Факелом». В честь столетия клуба каждый болельщик мог получить целый ряд подарков, а игроки вышли на поле в специальной исторической форме, без рекламы на футболках. Также в клубе презентовали обновлённую версию гимна и подготовили яркое шоу в перерыве. Однако бело-голубые в особенный для себя день потерпели поражение в матче с аутсайдером, позволив Георгию Гонгадзе оформить дубль в начале второго тайма.

100 лет «Динамо» де-юре исполнилось 18 апреля. Именно в этот день в 1923 году на учредительном собрании было создано одноимённое московское пролетарское спортивное общество. Однако ближайшего домашнего матча, чтобы отметить событие, пришлось ждать больше недели — 28 апреля бело-голубые принимали «Факел» в РПЛ. И в руководстве клуба сделали всё, чтобы болельщики навсегда запомнили игру.

О юбилее им, начиная с выхода из метро, напоминало буквально всё: заманивающие на арену огни рекламных билбордов, аккуратно выстриженный в центре поля герб с числом 100 и надпись «100 лет «Динамо» на бело-голубых креслах. По такому случаю не могли не подготовить и особенную форму — она стала собирательным образом классической амуниции команды. Также с неё убрали всю рекламу, а по центру разместили фирменную букву «Д».

Внутри стадиона любители футбола сразу попадали в атмосферу праздника: каждому дарили по кусочку торта. Была возможность получить и другие призы, например майки. Их отправляли на трибуны с помощью специальной пушки, и некоторые особо удачливые зрители стали счастливыми обладателями.

Организаторы подготовили и множество других сюрпризов и новинок. Это касалось даже таких неизменных и привычных деталей, как клубный гимн. Специально к 100-летию была презентована его свежая версия, которую совместно исполнили болельщики, действующие футболисты, в том числе главный старожил коллектива Антон Шунин, ветераны и воспитанники академии. Композицию все собравшиеся на трибунах зрители красиво спели хором.

Тема преемственности поколений была обыграна и в первом символическом ударе по мячу. Его нанесли один из старейших поклонников «Динамо» Владимир Матвеев, которому в день встречи исполнилось 89 лет, и лидер молодёжки бело-голубых Дмитрий Александров, победитель первенства России 2022 года и бронзовый призёр ЮФЛ сезона-2021/22.

Очень ждали на матче и известного болельщика команды Александра Овечкина. Летом прошлого года он дебютировал в её составе в матче с «Амкалом» и даже забил. На днях хоккеист прилетел в Россию и посетил шестую встречу финала Кубка Гагарина с участием «Ак Барса» и ЦСКА. Но на «Динамо» его так и не дождались, во всяком случае оператор не выхватил на трибунах нападающего. Зато пришла на игру двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Но наиболее тепло собравшиеся встретили появление популярного ведущего Константина Ивлева, который тоже переживает за «Динамо».

Сюрпризы для гостей не закончились даже в перерыве, когда состоялось красочное световое шоу. Участие в нём благодаря специальным LED-браслетам, разложенным перед началом противостояния на всех креслах, мог принять каждый зритель. Их тоже можно было забрать с собой.

Досадно, что на этом фоне результат для хозяев получился не лучшим. Они умудрились потерпеть поражение от «Факела» со счётом 0:2 и по окончании 25-го тура рискуют опуститься ниже шестого места в таблице. С одной стороны, подопечных Славиши Йокановича преследовало невезение, ведь судейская бригада отменила два их гола. Причём если офсайд у Дениса Макарова в эпизоде с голом Фёдора Смолова вопросов не вызвал, то фол Арсена Захаряна на Игоре Калинине в моменте со вторым показался спорным.

С другой, аутсайдер легко отличился дважды сразу после перерыва, а в дальнейшем сумел отбиться. В действиях москвичей же сквозила обречённость, а порой и нервозность. В концовке Антон Шунин и вовсе едва не набросился с кулаками на Дмитрия Скопинцева за то, что тот упустил оппонента на подаче корнера и позволил ему опасно пробить.

А после финального свистка один из членов совета директоров клуба Дмитрий Гафин признал, что, если команда не достигнет поставленной ранее цели — попадания в тройку, — Йоканович может покинуть свой пост.

Однако, несмотря на не самые приятные результаты после возобновления сезона, нельзя не признать, что бело-голубые в последние годы грамотно работают с болельщиками. Довольно красноречива тут средняя посещаемость. В нынешнем сезоне РПЛ коллектив по этому показателю (14 325) занимает третью строчку, уступая лишь «Зениту» (29 966) и «Краснодару» (20 602). В столице же ему нет равных: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» собирают около 10 тыс. человек, а «Торпедо» — менее 4 тыс.

При этом важно, что на «ВТБ Арену» приходит всё больше людей: в прошлом сезоне — 10 774 (третье место в лиге), а в позапрошлом, омрачённом многочисленными коронавирусными ограничениями, — 7562 (седьмое).

В отсутствие фанатов клуб делает ставку на детей, которые в будущем составят основное болельщицкое ядро. Почти все активности на домашних встречах нацелены и придуманы для них, будь то аквагрим, многочисленные конкурсы или визит популярнейшего в этом сегменте блогера Влада Бумаги. А потому неудивительно, что на встрече с «Факелом» из 13 539 зрителей визуально треть составили юные любители футбола. Есть и специальные привилегии. Например, ребёнок, впервые пришедший на стадион по карте болельщика, может получить в подарок шарф.