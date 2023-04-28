Овечкин признался, что болеет за красивый хоккей в финале Кубка Гагарина

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями после посещения шестого матча финальной серии Кубка Гагарина в Москве между столичным ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

«Вы болели за клуб, который тренирует Зинэтула Билялетдинов — ваш учитель по московскому «Динамо»? Вы всё правильно сказали по Зинэтуле Хайдяровичу. Но ведь и Сережа Федоров мне не чужой. Близкий мне человек, мы столько лет вместе в «Вашингтоне» и сборной играли. В финале я болею за красивый хоккей», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

По словам The Great Eight, шестой матч серии «в самом деле получился очень красивым».

37-летний воспитанник московского «Динамо» признался, что впервые в жизни посетил один из финальных матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Это мой первый опыт. И я вам скажу, что очень интересная получилась игра со стороны Казани. Очень динамичный, комбинационный хоккей они показали. И это принесло результат. Всё теперь нормально у «Ак Барса», — заключил Овечкин.

Шестая игра завершилась победой «Ак Барса» (3:0). Счет в серии стал 3–3. Седьмой матч пройдет в Казани 29 апреля.

Овечкин перешел в «Вашингтон» из «Динамо» в 2005 году. В 2018-м форвард выиграл со столичной командой Кубок Стэнли. Он также является трехкратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Овечкин во второй раз может сыграть за ФК «Динамо».