ФК «Динамо» отметит столетний юбилей на матче с «Факелом»

В «Динамо» приготовили шоу СТОлетия на матч 25-го тура РПЛ с «Факелом».

28 апреля «Динамо» в 25-м туре РПЛ принимает на «ВТБ Арене» «Факел». Начало встречи — в 20:00.

Перед матчем болельщики смогут окунуться в историю клуба длиною в 100 лет. Их будет ждать большая фотовыставка, посвящённая разным эпохам из жизни динамовской команды. Игроки выйдут на поле в специальной ретро-форме c золотой литерой «Д» на груди и без нанесённых логотипов спонсоров клуба.

Уточняется, что предстартовые минуты ознаменуются исполнением гимна «Динамо» ветеранами клуба, игроками, воспитанниками Академии имени Л.И. Яшина и болельщиками.

В перерыве матча продолжит шоу-программу световое шоу на «ВТБ Арене».

Российская фигуристка Евгения Медведева посетит матч столичной команды. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил приглашение на встречу.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров возглавит рабочую группу по обсуждению структуры соревнований в Российской премьер-лиге (РПЛ).