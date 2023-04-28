Уязвимые точки: чьи ошибки могут стать ключевыми в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов»

«Спартак» примет «Ростов» в центральном матче 25-го тура чемпионата России по футболу, по итогам которого может определиться главный претендент на серебряные медали. Подопечные Гильермо Абаскаля постараются подтвердить звание одной из самых ярко атакующих команд первенства и реабилитироваться за поражение в первом круге. Но помешать им в этом могут проблемы в обороне, обусловленные экспериментами наставника и нестабильностью ключевых исполнителей. Этим вполне может воспользоваться команда Валерия Карпина, по реализации моментов занимающая одну из лидирующих позиций в РПЛ.

Аномальные результаты «Ростова»

Ещё год назад вряд ли кто-то ожидал, что за несколько туров до окончания сезона РПЛ «Ростов» и «Спартак» окажутся в тройке лидеров РПЛ, причём именно южане будут занимать более выгодное положение. Если посмотреть на стоимость составов обеих команд, то красно-белые превосходят соперников почти в два раза, но при этом отстают от них на одно очко в турнирной таблице. И это при том, что подопечные Валерия Карпина уже дважды сыграли с «Зенитом», в то время как десятикратным чемпионам страны лишь предстоит столкнуться с непримиримым оппонентом в дерби двух столиц.

В целом выступление жёлто-синих можно назвать одной из главных сенсаций нынешнего первенства. Год назад они финишировали девятыми, а летом лишились почти всех легионеров, но при этом не устроили масштабную дозаявочную кампанию и обошлись без крупных вложений. Да, окончательно был выкуплен Николай Комличенко, приобретён Даниил Уткин, но на этом всё. Приглашение молодых и перспективных Кирилла Щетинина и Алексея Миронова к громким трансферам не отнести. Но несмотря на это, клуб заметно улучшил результаты и обозначился в числе главных претендентов на серебряные медали национального первенства.

Тем примечательнее, что этих успехов подопечные Карпина добились, не демонстрируя яркого и искромётного футбола. Более того, налицо проблемы с организацией игры в нападении. Их отражает лишь шестое место по ожидаемым голам (xG). По этому показателю южане уступают не только прямым конкурентам на награды, но даже переживающему кризис «Краснодару» и скромному «Оренбургу».

Быть может, высокое положение в таблице объясняется наличием железобетонной защиты? Статистика говорит обратное. По xGA жёлто-синие вновь не входят даже в топ-5 и идут лишь седьмыми. И вновь впереди не только триумвират в лице «Зенита», ЦСКА и «Спартака», но также «Динамо», «Ахмат» и «Крылья Советов». При этом самарцы располагаются лишь на 12-й строчке в РПЛ и имеют почти в два раза меньше очков, чем ростовчане (25 — 49).

Так в чём же причина такой уверенной игры «Ростова»? Прежде всего — в великолепной реализации моментов. Они забили на 7,5 мяча больше, чем должны были, а это четвёртый результат в лиге. Бережнее к своим шансам относятся лишь «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Последние и вовсе наработали лишь на 35,77 гола, в то время как в сетку ворот соперников отгрузили аж 52. И могли бы быть значительно выше, если бы не провалы на своей половине.

При этом феномен жёлто-синих во многом объясняется одним любопытным показателем. В нынешнем чемпионате они пробили уже 15 пенальти (абсолютный рекорд в истории чемпионатов России), причём дюжину из них — точно. И благодаря этому не только одержали несколько побед, но и подправили себе статистику. Так, по ожидаемым мячам без учёта 11-метровых (NPxG) «Ростов» и вовсе занимает лишь 12-ю позицию в лиге. А это вряд ли соответствует статусу одного из лидеров.

Весенние проблемы «Спартака»

На фоне конкурента «Спартак» выглядит гораздо презентабельнее. Если прошлым летом подавляющее большинство журналистов и экспертов крутили пальцем у виска, комментируя назначение на должность наставника малоопытного и юного по тренерским меркам Гильермо Абаскаля, то сейчас приветствует продление соглашения с ним до 2025 года. Под руководством испанца красно-белые быстро вернулись в лидирующую группу, забыли о десятом месте в прошлом сезоне и долгое время по пятам преследовали «Зенит». Но выдержать конкуренцию с более маститым противником не удалось. И причин на то было несколько.

Одна из них заключается в эпидемии травм, в определённый момент лишившей команду вариативности как в средней, так и оборонительной линиях. В одно время к находившемуся в лазарете со старта турнира Виктору Мозесу присоединились Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров и Руслан Литвинов, а впоследствии туда попадали и другие звёзды — Квинси Промес, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, а также Даниил Хлусевич. В таких условиях Абаскаль пошёл на эксперименты — принялся регулярно менять схему, тасовать исполнителей. Но не всегда рокировки шли на пользу.

В первую очередь это подтверждает неуверенная игра в защите. За весенний отрезок москвичи позволили соперникам наработать на 9,16 xG (девятое место), а на самом деле пропустили аж 13 голов. Больше только у пребывающих в зоне вылета «Химок» и «Пари НН», терпящего крушение после ухода Михаила Галактионова. И это легко объясняется тем, что за этот период Абаскаль перепробовал шесть разных сочетаний в обороне — и это только в РПЛ. Без преобразований он обошёлся лишь после встречи с «Ахматом» — на матч с «Динамо» на поле вышли проверенные Томаш Тавареш, Руслан Литвинов, Никита Чернов и Даниил Хлусевич. Правда, это не спасло от трёх пропущенных мячей.

Отсюда возникает вопрос: как страдающий от таких проблем в защите «Спартак» сумел остаться в лидирующей группе и не пропустить вперёд ЦСКА? Дело в великолепной атакующей линии, продолжающей создавать опасные моменты в промышленных масштабах. После возобновления чемпионата красно-белые занимают твёрдое первое место по ожидаемым голам — как с учётом пенальти (16,01), так и без (12,24). И это, несомненно, заслуга главного тренера. Ведь в некоторых встречах команда была вынуждена обходиться без своей главной звезды и бомбардира Промеса, но продолжала регулярно поражать ворота оппонентов. Тому же «Динамо» она отгрузила три мяча, а «Торпедо» огорчила дважды.

Скрытая жажда реванша

Примечательно, что именно проблемы «Спартака» в обороне и стали причиной его сокрушительного поражения от «Ростова» в первом круге. Тогда подопечные Карпина четыре раза заставили капитулировать Александра Селихова и тем самым выдали один из своих самых результативных матчей в сезоне. Столько же они забивали лишь «Пари НН» в пятом туре (4:3). Причём отличались почти те же: Дмитрий Полоз дважды отметился дублем (причём половину голов оформил с пенальти), по разу отличился Уткин.

Однако пока нет уверенности в том, что лидеры «Ростова» смогут принять участие в грядущей встрече со «Спартаком». Уткин пропустил около трёх недель из-за мышечной травмы, а в матче 23-го тура чемпионата России с «Уралом» вышел всего на одну минуту. И крайне сложно сказать, пребывает ли он в достаточно хорошей форме, чтобы помочь своему коллективу в таком важном противостоянии. При этом шансы на появление Полоза на «Открытие Банк Арене» стремятся к нулю. Его возвращение в строй после растяжения ожидается лишь в начале мая.

Но даже без них у ростовчан сохраняются неплохие шансы увезти три очка из столицы и сделать серьёзную заявку на завоевание серебряных медалей первенства. И дело в тех же пресловутых проблемах в обороне и экспериментах Абаскаля, зачастую мешающих его команде ровно проводить все 90 минут. Это было заметно и в недавней встрече с «Краснодаром», которую «Спартак» начал с крайне странным треугольником в центре поля в составе Павла Маслова, Данила Пруцева и Михаила Игнатова. Это план не сработал, после чего испанец внёс коррективы и помог подопечным перевернуть ход матча. Но если с предпочитающими открытый футбол «быками» это получилось, то с не стесняющимся закрываться в защите «Ростовом» может и не сработать.

В контексте этого противостояния одну из главных интриг можно сформулировать таким образом: сумеет ли «Спартак» забить больше, чем пропустить? С учётом постоянных пертурбаций в линии обороны и наличия таких нестабильных исполнителей, как Алексис Дуарте, вряд ли стоит сомневаться, что свои моменты «Ростов» создаст. И сумеет, скорее всего, их реализовать, ведь сложностей с этим не имеет на протяжении всего турнира. Вопрос лишь в том, сколько их будет.

В прошлом сентябре красно-белые сами привезли себе два гола — сначала «обрезались» неподалёку от штрафной, а затем дали Сергею Карасёву повод указать на 11-метровую отметку. Да и два других мяча стали следствием либо индивидуальных ошибок, либо несогласованности. Сначала Мацей Рыбус дал Полозу убрать себя простейшим финтом, а затем Умяров не успел выдернуться на открывшегося в 20 метрах от ворот Уткина.

Тем не менее списывать «Спартак» со счетов нельзя. Букмекеры и вовсе считают хозяев явными фаворитами — и наверняка это основано не только на преимуществе своего поля. Возвращение Промеса, отличная форма Александра Соболева и Кейта Бальде, а также более глубокая и вариативная скамейка — повод надеяться на то, что именно красно-белые выиграют в этой «перестрелке» и провернут то же самое, что им удалось в понедельник. Тогда они хоть и пропустили трижды, но сами четыре раза застали врасплох Матвея Сафонова и взяли верх.

И в этот раз всё может сложиться схожим образом. Особенно если десятикратным чемпионам страны удастся грамотно прессинговать и наказывать гостей за попытки розыгрыша мяча у собственной штрафной. В нынешнем сезоне это стало настоящим бичом коллектива Карпина, но отказываться от выхода из защиты через пас он не торопится. И будет символично, если именно это оставит южан без второго места.