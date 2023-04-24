Замены Абаскаля, дубль Соболева и хладнокровие Промеса: «Спартак» отыгрался со счёта 0:2 и победил «Краснодар» в РПЛ

«Спартак» в родных стенах взял верх над «Краснодаром» в заключительном матче 24-го тура РПЛ. К середине второго тайма гости вели со счётом 2:0 благодаря голам Джона Кордобы и Жоау Батчи, однако грамотные замены Гильермо Абаскаля и результативность Александра Соболева помогли красно-белым переломить ход встречи. Нападающий сначала заработал пенальти и реализовал его, а затем добил мяч в ворота после спасения Матвея Сафонова. В концовке же форвард выполнил скидку на Антона Зиньковского, хотя последнему существенно помог рикошет. А победу красно-белым на 85-й минуте принёс точный удар Квинси Промеса после слаломного прохода Шамара Николсона.

Перед матчем «Спартака» и «Краснодара» москвичей сложно было назвать фаворитами несмотря на то, что они располагались на третьем месте в таблице, а соперник — на седьмом. После возобновления сезона красно-белые демонстрируют не лучшие результаты. В РПЛ одержаны только две победы, да и те над аутсайдерами — «Факелом» и «Торпедо». В Кубке страны подопечные Гильермо Абаскаля сначала вылетели из «Пути РПЛ», а на прошлой неделе потерпели сенсационное поражение от представляющего ФНЛ «Акрона». Южане под руководством Владимира Ивича, напротив, выиграли три последних матча в чемпионате с общим счётом 11:1, а в Кубке пробились в финал «Пути регионов», в серии пенальти одолев «Крылья Советов».

При этом ведущим борьбу за медали красно-белым крайне необходима была победа, поскольку занимающий вторую строчку «Ростов» в 24-м туре оказался сильнее «Урала» и увеличил гандикап до четырёх очков. ЦСКА, наоборот, разошёлся миром с «Локомотивом» и предоставил возможность оторваться от себя.

На руку «Спартаку» должно было пойти возвращение после травмы Квинси Промеса, для которого «Краснодар» всегда был удобным оппонентом (в 12 матчах против него в РПЛ он отметился 11 результативными действиями). Однако в итоге легионер, хотя и попал в заявку, остался в запасе. А потери хозяев всё равно получились существенными: Кристофер Мартинс Перейра и Руслан Литвинов пропускали игру из-за дисквалификаций, а Даниил Хлусевич и Виктор Мозес не успели восстановиться. Порадовало болельщиков лишь появление в старте Георгия Джикии. В то же время, гостям не могли помочь только Кайо Панталеан и Александр Черников.

При этом Абаскаль в важнейшем матче прибег к расстановке с тремя центральными защитниками (компанию Джикии составили Никита Чернов и Алексис Дуарте), которую в текущем сезоне использовал только несколько раз в Кубке. А Павлу Маслову из-за проблем в опорной зоне пришлось подняться выше. Вместе с тем, Роману Зобнину места в старте неожиданно не нашлось.

Первый тайм получился для хозяев неудачным. Казалось, после провала в Жигулёвске они будут гореть желанием реабилитироваться перед болельщиками, но на деле футболистам не хватало желания. Тем более, матч начался ужасно для «Спартака». Уже на 11-й минуте гости открыли счёт после розыгрыша углового. Эдуарду Сперцяну спокойно позволили войти в штрафную и выполнить прострел на Джона Кордобу, а колумбиец, опередив Чернова, отличился ударом с близкой дистанции и забил 11-й мяч в текущем сезоне РПЛ.

Пропустив, красно-белые вынуждены были раскрываться и идти вперёд, но у них получалось немногое. Если Бальде Кейта хотя бы отметился не самым опасным ударом головой после подачи справа, то Александр Соболев был незаметен. Подопечные Абаскаля крайне редко проникали в чужую штрафную — им не хватало последнего паса. Фланги тоже не работали. Томаш Тавареш справа вместо того, чтобы создавать широту, смещался в центр, а Леон Классен на противоположном краю почти не получал пасов.

«Краснодар» в ответ организовывал куда более опасные контрвыпады, пользуясь наличием свободных зон на половине соперника. Как правило здорово цеплялся за мяч после выносов из глубины Кордоба, а далее к атакам подключались техничные Кади Боржес, Жоау Батчи и Сперцян. Они хорошо проникали между линий, смело шли в дриблинг и пытались искать передачами партнёров, располагающихся в более выгодных позициях.

Абаскаль ближе к перерыву признал одну из своих ошибок. Он убрал с поля Чернова и выпустил Зобнина. На профильную позицию опустился Маслов, а свежий футболист отправился в середину поля. С его появлением порядка в опорной зоне москвичей стало больше. Однако в добавленное к первому тайму время гости едва не преобразовали в гол очередное стандартное положение. Сперцян со штрафного пробил в штангу, а выстрел Батчи на добивании парировал Александр Селихов.

Описывать вторую половину матча с точки зрения тактики сложно — в ней было больше эмоций и ошибок как с той, так и с другой стороны. Штаб москвичей ещё до перерыва отправил разминаться Промеса, а сразу после бросил его в бой вместо Бальде. А Даниил Денисов в опорной зоне заменил Пруцева. В свою очередь, Ивич также освежил состав, дав шанс Сергею Волкову и Никите Кривцову. Чуть позже пришлось убирать с поля и Боржеса. После жёсткого столкновения с Джикией бразилец потерял сознание и, похоже, получил сотрясение мозга. По информации СМИ, у него также подозревают перелом лицевой кости.

Забегая вперёд, замены Абаскаля помогли его подопечным переломить игру, а вот рокировки серба, напротив, ослабили команду, ведь в лице Кевина Ленини и Боржеса гости лишились лидеров.

Хотя по окончании часа встречи точку, казалось, поставил Батчи. На левом фланге он издевательски легко оббежал Дуарте, который даже не стал пытаться догнать ангольца, и, сместившись в центр, с линии штрафной красиво закрутил мяч из-под Джикии в дальний угол.

К чести красно-белых, они рук не опустили и продолжили сражаться. А вот соперники излишне уверовали в собственный успех и расслабились. Хозяевам ещё очень повезло с быстро заработанным пенальти. Соболев протащил мяч в чужую штрафную и возле лицевой получил удар по ноге от Кристиана Рамиреса. Владислав Безбородов поначалу не дал свисток, но, посмотрев повтор, указал на точку. Очередного одиннадцатиметрового болельщики ждали с тревогой, ведь «Спартак» не реализовал три из четырёх попыток в последних двух матчах. Но форвард спокойно пробил по центру.

И вновь Абаскаль, словно в шахматной партии, произвёл грамотные ходы. Он выпустил вперёд Антона Зиньковского и отказался от расстановки с тремя центральными защитниками. И всего через несколько минут хавбек соорудил второй гол. После его выстрела из-за пределов штрафной Сафонов отразил мяч прямо перед собой, и Соболев добил его в сетку. Форвард оформил дубль во второй встрече РПЛ подряд. Однако вопросы следует задавать не только голкиперу, но и защитникам, которые позволили Зиньковскому и Соболеву спокойно наносить удары.

Вскоре «Спартак» вновь пропустил, и возникло ощущение, что на этот раз он точно сломается. Судейская бригада не назначила пенальти в эпизоде, когда Сперцян врывался в чужую штрафную, а Тавареш положил ему руку на плечо, но вскоре хавбек всё равно наказал оппонентов. Классен совершил необдуманный вынос в центр, откуда сразу последовал заброс на Алексея Ионова. Полузащитник головой выполнил скидку на футболиста сборной Армении, а тот спокойно перебросил Селихова. Теперь уже провалилась оборона хозяев.

Но концовка всё-таки осталась за красно-белыми. И вновь сработали рокировки Абаскаля. Сначала Зиньковский после скидки Соболева отправил мяч в ворота соперника благодаря рикошету от ноги Рамиреса. А затем Промес, получив передачу от свежего Шамара Николсона, протолкнул снаряд в сетку и отметился 103-м голом в составе москвичей. Также он с 85 точными ударами догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна в гонке лучших бомбардиров в истории РПЛ среди легионеров. Следующий гол сделает его единоличным лидером по данному показателю. Символично, что именно нидерландец, которого весной так не хватало команде, принёс ей важнейшую победу.

Также «Спартак» в очередной раз продемонстрировал наличие характера, ведь в этом сезоне РПЛ он набрал 16 очков в матчах, в которых уступал в счёте — больше чем кто бы то ни было.