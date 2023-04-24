Промес включён в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром»

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Промес включён в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

В составе «Спартака» выйдут Селихов, Тавареш, Дуарте, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Пруцев, Игнатов, Соболев и Бальде. В запасе остались Максименко, Волков, Рыбус, Веденеев, Денисов, Зобнин, Промес, Николсон, Зиньковский, Зорин и Мелёшин.

У «Краснодара» на поле появятся Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади и Кордоба.

Матч на стадионе «Открытие Арена» состоится 24 апреля в 19:00 мск. 

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о решении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост.

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