Федун посочувствовал «Крыльям» после отставки генерального директора из-за судейства
- РИА Новости
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«Хотелось бы посочувствовать «Крыльям Советов» в этой ситуации. На мой взгляд, в игре, действительно, с ними поступили просто некрасиво. Это всё, что могу сказать», — цитирует Федуна «РБК Спорт».
Напомним, по итогам 24-го тура в семи матчах из восьми было назначено девять пенальти.
24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.
Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Клуб «Крылья» с 25 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».