Федун посочувствовал «Крыльям» после отставки генерального директора из-за судейства

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о решении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост.

«Хотелось бы посочувствовать «Крыльям Советов» в этой ситуации. На мой взгляд, в игре, действительно, с ними поступили просто некрасиво. Это всё, что могу сказать», — цитирует Федуна «РБК Спорт».

Напомним, по итогам 24-го тура в семи матчах из восьми было назначено девять пенальти.

24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Клуб «Крылья» с 25 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».