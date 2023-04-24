Федун посочувствовал «Крыльям» после отставки генерального директора из-за судейства

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о решении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост.
Федун посочувствовал «Крыльям» после отставки генерального директора из-за судейства
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Хотелось бы посочувствовать «Крыльям Советов» в этой ситуации. На мой взгляд, в игре, действительно, с ними поступили просто некрасиво. Это всё, что могу сказать», — цитирует Федуна «РБК Спорт».

Напомним, по итогам 24-го тура в семи матчах из восьми было назначено девять пенальти. 

24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Клуб «Крылья» с 25 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».

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