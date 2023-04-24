Гендиректор «Крыльев» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев принял решение покинуть свой пост в знак протеста против судейства в чемпионате России.
Гендиректор «Крыльев» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я ещё раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе, и хоть что-то в нём поменяется», — приводит слова Андреева «Чемпионат»

Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. 

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца. 

Нападающий Владимир Писарский после матча с «Пари НН» предложил отправить арбитров к окулистам.

«Пари НН» набрал 22 очка и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. У «Крыльев» 25 очков и 12-я строчка. 

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».

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