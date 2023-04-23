Писарский после матча с «Пари НН» предложил отправить арбитров к окулистам

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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский раскритиковал работу арбитров в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
Писарский после матча с «Пари НН» предложил отправить арбитров к окулистам
  • РИА Новости

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», — написал под видео в социальных сетях 27-летний форвард.

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца.

По мнению Писарского, главный судья матча Роман Галимов допустил несколько ошибок.

«Пари НН» набрал 22 очка и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. У «Крыльев» 25 очков и 12-я строчка.

Ранее защитник нижегородского «Пари НН» Виктор Александров рассказал о задачах команды на концовку чемпионата России по футболу после матча с «Крыльями Советов».

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