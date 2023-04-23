Защитник «Пари НН» Александров: главная цель команды — избежать зоны стыков

Защитник нижегородского «Пари НН» Виктор Александров рассказал о задачах команды на концовку чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Сейчас главная цель команды — избежать зоны стыков? Да, если так будем играть, то обязательно справимся со своей целью», — цитирует Александрова «Матч ТВ».

При этом он признался, что футболисты нижегородской команды после прихода на пост главного тренера Сергея Юрана переживают эмоциональный подъём.

«Даже после проигранных матчей Сергей Николаевич умеет подобрать грамотные слова, где-то «напихать», где-то приободрить. Благодаря этому и выдаём такую самоотдачу», — добавил Александров.

«Пари НН» победил «Крылья Советов» (2:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца.

«Пари НН» набрал 22 очка и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. У самарцев 25 очков и 12-я строчка.

Ранее сообщалось, что в РПЛ повторили рекорд лиги по количеству пенальти за один тур.