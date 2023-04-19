«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России
- РИА Новости
В основное время игра в Краснодаре завершилась вничью — 2:2. В серии пенальти точнее оказались футболисты команды Владимира Ивича.
В игровое время в составе «Краснодара» мячи забили Эдуард Сперцян (32-я минут), Джон Кордоба (70-я). У проигравших отличились Дмитрий Цыпченко (90 + 3), Илья Гапонов (90 + 5).
Самарская команда после удаления в начале второго тайма Амара Рахмановича (47-я) доигрывала матч в меньшинстве.
«Краснодар» сыграет в матче первого этапа финала «Пути регионов» Кубка России с тольяттинским «Акроном», который нанёс поражение московскому «Спартаку» (2:1).
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.