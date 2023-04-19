«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России

«Краснодар» нанёс поражение самарским «Крыльям Советов» по пенальти в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу.

В основное время игра в Краснодаре завершилась вничью — 2:2. В серии пенальти точнее оказались футболисты команды Владимира Ивича.

В игровое время в составе «Краснодара» мячи забили Эдуард Сперцян (32-я минут), Джон Кордоба (70-я). У проигравших отличились Дмитрий Цыпченко (90 + 3), Илья Гапонов (90 + 5).

Самарская команда после удаления в начале второго тайма Амара Рахмановича (47-я) доигрывала матч в меньшинстве.

«Краснодар» сыграет в матче первого этапа финала «Пути регионов» Кубка России с тольяттинским «Акроном», который нанёс поражение московскому «Спартаку» (2:1).

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.