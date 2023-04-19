Джикия: игроки «Спартака» полностью берут на себя ответственность за поражение от «Акрона»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что только игроков столичной команды стоит винить в поражении от тольяттинского «Акрона» в матче Кубка России по футболу.

«Никто не удовлетворён результатом, команда полностью берёт на себя ответственность за поражение. Мы в раздевалке сидели, разговаривали. Все всё понимают. Хочется извиниться перед людьми, которые по всей России смотрели это», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира. Джикия наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей‑офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.