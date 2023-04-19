Абаскаль заявил, что Бог не причастен к выбору пенальтиста в «Спартаке»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.
Абаскаль заявил, что Бог не причастен к выбору пенальтиста в «Спартаке»
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«Как происходил выбор исполнителя пенальти? Я решал. Кто может ещё это сделать? Бог? Конечно, я», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира. Кейта Бальде в первом тайме не смог реализовать пенальти. 28-летний форвард из Сенегала 15 апреля попал в перекладину с 11-метровой отметки в матче 23-го тура РПЛ со столичным «Торпедо» (2:1).

Тольяттинский клуб вышел в финал плей‑офф «Пути регионов » турнира, где сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». 

Ранее сообщалось, что «Спартак» пропустил два мяча от «Акрона» за пять минут в матче Кубка России.

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