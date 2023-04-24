Ловчев считает, что руководство «Спартака» не отправит в отставку Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Начались какие-то странные разговоры про Абаскаля. Но думаю, что ЛУКОЙЛ дёргаться с тренером не будет — это не история Федуна, когда тренеров часто меняли под воздействием нескольких болезненных поражений», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Ранее 34-летний испанец работал в «Базеле», с которым стал чемпионом Бельгии.

Красно-белые с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (58).

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что только игроков столичной команды стоит винить в поражении от тольяттинского «Акрона» в матче Кубка России по футболу.