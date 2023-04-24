Sport24: «Марсель» проявляет интерес к футболисту «Краснодара» Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Марселе».

«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для «Марселя» он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды», — приводит слова источника Sport24.

Уточняется, что «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести в зимнее трансферное окно. Все три клуба готовы заплатить за футболиста не больше €14 млн.

Как сообщает «РБ Спорт», Сперцян покинет «Краснодар» по окончании сезона. По информации источника, к нему есть предметный интерес из Германии и Италии.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 32 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что в Италии проявляют интерес к Сперцяну.