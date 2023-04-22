Камоцци: в Италии есть интерес к Сперцяну

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что в Италии проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Камоцци: в Италии есть интерес к Сперцяну
  • РИА Новости

«В Италии есть интерес к Сперцяну, некоторые клубы спрашивали у меня о нём. Но мне кажется, что эта сделка будет непростой. Давайте дождёмся лета», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Как сообщает «РБ Спорт», Сперцян покинет «Краснодар» по окончании сезона. По информации источника, к нему есть предметный интерес из Германии и Италии.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 32 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сперцян по-прежнему интересен «Фиорентине».

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