Камоцци: в Италии есть интерес к Сперцяну
- РИА Новости
«В Италии есть интерес к Сперцяну, некоторые клубы спрашивали у меня о нём. Но мне кажется, что эта сделка будет непростой. Давайте дождёмся лета», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Как сообщает «РБ Спорт», Сперцян покинет «Краснодар» по окончании сезона. По информации источника, к нему есть предметный интерес из Германии и Италии.
В текущем сезоне Сперцян сыграл в 32 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее сообщалось, что Сперцян по-прежнему интересен «Фиорентине».