Промес сообщил, что готов помочь «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что готов помочь команде в матче с «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чувствую себя хорошо. Сегодня было что-то вроде финальной проверки. Я усердно работал, чтобы вернуться ещё сильнее. Думаю, я готов помочь команде в понедельник», — приводит слова Промеса пресс-служба клуба.

Промес пропустил последние четыре матча команды из-за повреждения, полученного в матче с «Ахматом».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится 24 апреля в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее нападающий «Спартака» Кейта Бальде сравнил РПЛ с чемпионатом Франции.