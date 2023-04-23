Промес сообщил, что готов помочь «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что готов помочь команде в матче с «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Промес сообщил, что готов помочь «Спартаку» в матче с «Краснодаром»
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«Чувствую себя хорошо. Сегодня было что-то вроде финальной проверки. Я усердно работал, чтобы вернуться ещё сильнее. Думаю, я готов помочь команде в понедельник», — приводит слова Промеса пресс-служба клуба.

Промес пропустил последние четыре матча команды из-за повреждения, полученного в матче с «Ахматом».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится 24 апреля в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее нападающий «Спартака» Кейта Бальде сравнил РПЛ с чемпионатом Франции.

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