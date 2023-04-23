Бальде сравнил РПЛ с европейскими чемпионатами

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с чемпионатом Франции.

«Сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле. Хотя многое зависит от конкретной команды», — приводит слова Бальде пресс-служба клуба.

Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри». В сезоне-2022/23 футболист провёл девять матчей за красно-белых, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о положении своего клиента в столичном клубе.