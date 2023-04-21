Агент Бальде сообщил, что футболист доволен своим положением в «Спартаке»
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«Бальде стали больше доверять? Да, он доволен своим положением в команде», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».
Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
В сезоне-2022/23 футболист провёл пять матчей за красно-белых и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что Бальде рассказал о своих целях в Российской премьер-лиге.