Агент Бальде сообщил, что футболист доволен своим положением в «Спартаке»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о положении своего клиента в столичном клубе.

«Бальде стали больше доверять? Да, он доволен своим положением в команде», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

В сезоне-2022/23 футболист провёл пять матчей за красно-белых и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Бальде рассказал о своих целях в Российской премьер-лиге.