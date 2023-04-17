Бальде: работаю над тем, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде рассказал о своих целях в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Моя результативность — плод большой работы на тренировках, уверенности в силах и доверия со стороны тренеров. Я заряжен, хочу забивать в каждом матче. Ставлю ли я перед собой цель стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем? Я работаю над этим», — цитирует Бальде Metaratings.

Нападающий перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

В сезоне-2022/23 Бальде провёл пять матчей за красно-белых и забил два мяча.

Ранее агент заявил, что возвращение Бальде на свой уровень в «Спартаке» было вопросом времени.