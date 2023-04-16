Агент: возвращение Бальде на свой уровень в «Спартаке» было вопросом времени

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о выступлении своего клиента за красно-белых.
Агент: возвращение Бальде на свой уровень в «Спартаке» было вопросом времени
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У Бальде всё отлично в команде. Такое было раньше, что у него не было взаимопонимания на поле с одноклубниками. Это было просто вопросом времени. Сейчас Кейта вернулся на свой уровень», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».

Нападающий перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

В сезоне-2022/23 Бальде провёл пять матчей за красно-белых и забил два мяча.

Ранее Бальде опроверг информацию о своём уходе из «Спартака» летом.

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