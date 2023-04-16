Бальде опроверг информацию о своём уходе из «Спартака» летом
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в «Спартаке», я уважаю этот клуб. Мне здесь очень помогали в тяжёлый период времени», — цитирует Бальде Metaratings.
Он также отметил, что ему нравятся Россия, Москва и люди вокруг, а в команде царит отличная атмосфера.
Нападающий перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
В сезоне-2022/23 Бальде провёл пять матчей за красно-белых и забил два мяча.
Ранее Бальде заявил, что своей игрой старается максимально компенсировать время, которое пропустил в связи с дисквалификацией.